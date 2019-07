Los vecinos disfrutaron un Concierto de Órgano en la iglesia Ntra. Sra. de Aránzazu de San Fernando

Se realizó en el marco del Ciclo de Música Clásica impulsado por el Municipio de San Fernando. El intérprete solista fue el Maestro Enrique Rimoldi, quien interpretó obras clásicas de Haendel, Mozart, Franck y Aschford, entre otros autores.

El domingo a la tarde, y en el marco del Ciclo de Música Clásica organizado por el Municipio de San Fernando, el público disfrutó de un Concierto de Órgano en el histórico templo Nuestra Señora de Aránzazu, interpretado por el Maestro Enrique Rimoldi.



El Director de Cultura y Turismo del Municipio, Néstor Torchia, presente en el evento, expresó: “En esta parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, un monumento emblemático de San Fernando, y orgullo de todos los sanfernandinos, tenemos un concierto de Música Clásica, en esta oportunidad con Enrique Rimoldi, gran maestro reconocido nacional e internacionalmente, que ha estado en los escenarios más importantes de todo el país. Poder hoy contar con su presencia en nuestra parroquia de Aránzazu en San Fernando y poder disfrutar de su música, realmente es un orgullo para todos”.



“Es un concierto de órgano muy particular, porque hemos puesto a punto el órgano de la parroquia, así que comenzamos con este Ciclo de Música Clásica que se desarrollará durante todo el año. Nos pone muy contentos esta actividad cultural que generamos desde el Municipio”, concluyó Torchia.



El intérprete solista, Maestro Enrique Rimoldi, dijo: “Nuevamente aquí, porque ya soy un viejo conocido de la casa. Calculamos que este órgano es de principios del siglo XX, por la distribución de las voces; la fábrica debe haberlo construido alrededor de 1905 a 1907”.



Y destacó: “Quede realmente admirado por la atención, respeto y silencio de la gente y la calidez de la recepción de la música. Y además por la acústica que es muy clara, lo que ayuda mucho a entender la música de órgano, que a veces no sucede por la reverberación. Este es un público muy interesado, que pidió reanudar estos conciertos. Y me han vuelto a convocar como intérprete en agosto, para un concierto con coro y orquesta de Hungría”.



“Quiero agradecer al Municipio de San Fernando y a todos los que hicieron posible esto, porque sin la ayuda de todos, no se puede hacer nada”, finalizó el Maestro Rimoldi.