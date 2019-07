El verdadero vecinalismo

En días tan agitados por el cierre de listas, definiciones electorales y consolidación de alianzas, es un buen momento para recordar los valores locales que representa este partido, al que con orgullo consideramos vecinal.



Nota de Opinión - Por Acción Comunal de Tigre





El vecinalismo es la forma de pensar la política desde una concepción local, es una idea de administración, gestión y cercanía con el vecino, pero también con el territorio que se defiende. Es la defensa de nuestra autonomía local y económica, es la prioridad de la gestión local por sobre otros intereses. En un contexto de desintegración de los espacios políticos, de pérdida de identidad y valores fundamentales, es necesario recordar que Acción Comunal del Partido de Tigre, está presente en la política local, y en la defensa vecinal desde 1985.



Fue Ricardo Ubieto, nuestro mentor, fundador y guía, quien mejor representó a nuestro partido en los años de consolidación. Fue el fundador de la época dorada de nuestra ciudad, donde no es necesario que se mencione todo lo que se hizo por nuestro distrito, está en la memoria colectiva de los vecinos, y es una gestión recordada como la mejor de la historia local.



Al hacer este necesario recordatorio, nos referimos a que nuestro espacio, luego de dejar la administración municipal, jamás dejó de tener representación legislativa en el Concejo Deliberante, y nunca claudicó sus banderas vecinales.



Es a partir del año 2015, que junto a la Coalición Cambiemos, el partido pudo salir del letargo en el que se encontraba, asegurando la presencia legislativa de tres concejales, y permitiendo, nuevamente en coalición electoral, la victoria legislativa del año 2017, un hecho que no ocurría desde las épocas del gran Ricardo Ubieto.



En muchas ocasiones aclaramos que la alianza con cambiemos es un acto democrático de los afiliados, pero que también, no viola ni resigna ninguno de nuestros estatutos fundamentales, cumpliendo con nuestras disposiciones en la Carta Orgánica Partidaria. Tampoco Acción Comunal renuncia a ninguno de sus principios locales, ni a su concepción vecinal. Sigue teniendo la misma relación y participación local con los vecinos de nuestra ciudad, como lo fue desde 1985.



Como públicamente expresamos durante la firma de alianzas, decidimos formar un frente amplio, plural, abierto, que respete la autonomía local de los partidos que lo conforman.



En tiempos donde vemos surgir espacios vecinales sin ningún tipo de representación popular, ni legislativa, ni vecinal, es importante recordar cual fue el vecinalismo que hizo grande a esta ciudad. Consideramos un acto democrático la participación de nuevos partidos y nuevos espacios de discusión política, sin embargo, no consideramos ético que estos espacios no tengan la personería jurídica que nos impone la Ley a todos los partidos locales, o que se presenten como opción electoral confundiendo así al votante, cuando en realidad no poseen afiliados, ni balances, ni estructura orgánica como cualquier agrupación que desee participar en política.



La democracia es participación popular, y también es el cumplimiento de la Ley.

Los vecinos saben que partido hizo grande a esta ciudad, saben que somos el verdadero vecinalismo.

Acción Comunal es el Partido de Tigre.



Junta de Gobierno

Acción Comunal del Partido de Tigre