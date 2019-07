SUTEBA denuncia que hay 500 mil alumnos sin gas en las escuelas bonaerenses en plena ola polar

Más de 500 mil alumnos bonaerenses sufren la falta de gas en la escuelas, en medio de la ola polar que afecta gran parte del país, según denunció el Suteba.

Según el secretario general del gremio, Roberto Baradel, "hay más de 500.000 estudiantes afectados", por lo que llamó a la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, a actuar "con responsabilidad y sensibilidad".



"Es inadmisible que con esta ola de frío no haya gas, no haya calefacción, no se pueda cocinar un plato de comida caliente", expresó el gremialista, acerca de una situación que, alertó, "pone en riesgo la salud y el derecho a la educación".



Por su parte, la secretaria adjunta del sindicato docente, Silvia Almazán, sostuvo que el problema "afecta también gravemente al Servicio Alimentario Escolar, ya que en muchas Escuelas no se tiene la posibilidad de tener agua caliente" y "en las comunidades más humildes esta situación se replica en las familias, que pasan frío también en sus casas".