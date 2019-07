Propuestas para disfrutar de las vacaciones de invierno en San Isidro

Teatro, música, humor, clowns, circo, historia, talleres y juegos, forman parte de la agenda de actividades que se llevarán a cabo del 20 de julio al 4 de agosto en todas las localidades del distrito.

Llegan las vacaciones de invierno y San Isidro se llena de grandes propuestas para toda la familia. Teatro, música, humor, clowns, circo, talleres y juegos, formarán parte de la agenda de iniciativas que se llevarán a cabo del 20 de julio al 4 de agosto en todas las localidades del distrito.



“Que los niños tengan acceso a la recreación y al juego es parte central de nuestras políticas públicas. De allí, el valor de estas iniciativas que tienen un carácter netamente inclusivo, fomentan el encuentro de los más chicos con sus respectivas familias y entornos, y apuntan por medio del arte a garantizar estos derechos esenciales más allá de los estratos sociales”, sostuvo el intendente Gustavo Posse.



“La agenda ancla con fuerza en cada uno de los barrios, en nuestros museos y Casas de Cultura, y también en teatros, clubes y entidades intermedias, siempre con la meta de ofrecerle al vecino un amplio abanico de opciones, de excelente nivel y gratuitas cerca de sus casas. La invitación es que sigan el calendario y disfruten de unas vacaciones con amigos y en familia”, comentó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



PROGRAMA DE VACACIONES DE INVIERNO 2019



En los barrios

FAMILIA, ENREDOS Y QUEHACERES

A cargo de las compañías Quinto Mundo y La Pajarera. Circo aéreo de alto impacto, trapecio, música, humor y equilibrios inesperados.



Dos empleados de un viejo teatro reciben una misteriosa carta con una lista de tareas a realizar. Tendrán que arreglárselas para sortear peligros y realizar dificultosas hazañas para terminarlas.

Una obra en la cual las acciones cotidianas se tiñen de magia y misterio.

Lunes 22/7. 15 hs.: Club Atlético Beccar, Juan B. Justo 253, BECCAR.



YOYÓ

“El espectáculo empieza en 5 minutos”. Con esta frase, que se repite durante todo el show, comienza Yoyó. Un excéntrico personaje y su valija intentarán que la atención de los espectadores no decaiga hasta que el espectáculo “comience”. Una obra que nos recuerda la ingenuidad y el placer de jugar a pesar de las dificultades.

Martes 23/7. 11.30 hs.: Polideportivo Bajo Boulogne, Junín y Comodoro Rivadavia, BOULOGNE.



MARIANA BAGGIO. “Barcos & mariposas”

Un recorrido por la música y la palabra cantada que viaja en la búsqueda de arreglos y timbres, acercándose al público desde este lenguaje. Mariana va ligando un tema con otro a través de algún juego con el público logrando así una invitación a cantar y a que se sumen a hacer algún sonido o ritmo.

Contando alguna historia breve ayuda a grandes y chicos a entrar en los distintos universos en los que se van construyendo las canciones.

Martes 23/7. 15 hs.: Centro Familiar Cristiano, Edison 2701 (casi frente a Unicenter), MARTÍNEZ.



DESENCHUFADOS

Cinco amigos se reúnen a jugar videojuegos. Se corta la luz. ¿A qué juegan ahora?

A partir de allí, comienzan a pasar del aburrimiento a la exploración. Y empiezan a encontrar de qué otra manera pueden jugar. Así, descubren un patio trasero que les aporta elementos que despiertan su creatividad y ganas de divertirse.

Miércoles 24/7. 15 hs. Teatro del Colegio Cardenal Spínola, Alsina al 600, esquina Intendente Becco, SAN ISIDRO.



BABEL ORKESTA

Ritmos y músicas del mundo en una propuesta en la que el público de 3 a 100 años se convierte en un protagonista más del show, contagiado por el clima festivo y la estética explosiva, desbordante de color y alegría. La orquesta rescata el espíritu de las fiestas populares. Su repertorio va desde la música gipsy y la polka al vals y el klezmer, mechando algunas canciones que sabemos todos de María Elena Walsh y Pipo Pescador. Con su instrumentación particular compuesta por tuba, acordeón, saxo soprano, guitarra y batería, Babel Orkesta hace de cada show una celebración en la que todos se divierten bailando en familia.

Jueves 25/7. 15 hs. Sociedad de Fomento 9 de julio, Láinez 1955, BOULOGNE.

Miércoles 31/7. 15 hs. Teatro del Colegio Cardenal Spínola, Alsina al 600, esquina Intendente Becco, SAN ISIDRO.



VALE HACER LÍO

Valeria Britos y Lionel Campoy inician un viaje con su mapa de colores para encontrar el tesoro que habían escondido cuando eran chicos. Una propuesta interactiva y musical para toda la familia que invita a recordar la infancia y a jugar “sin edad para hacer lío”.

Viernes 26/7. 15 hs.: Escuela Nº 12, Av. de Mayo 1498, VILLA ADELINA.



PLANETARIO MÓVIL, ESTRELLA DEL PLATA

Propuesta educativa interactiva para toda la familia con tecnología 360º.

Se proyectarán:

Viajando por el universo

Un sensacional paseo virtual por el espacio donde podrás ver las estrellas, recorrer la vía láctea, visitar los planetas y esquivar meteoritos.

Dinosaurios ¿Por qué se extinguieron?

Verás todas las clases de dinosaurios que habitaron nuestro país y entender que pasó hace 600 millones de años.



Viernes 26/7, de 11.30 a 15.30 hs.: Centro Municipal de Exposiciones, Del Barco Centenera y el río, SAN ISIDRO.

Lunes 29/7, de 11.30 a 15.30 hs.: Club Atlético Beccar, Juan B. Justo 253, BECCAR.

Miércoles 31/7, de 11.30 a 15.30 hs.: Gimnasio de la Escuela Nº24 y 28, Panamericana y Camino Real Morón, Bº San Isidro,



BOULOGNE.

Horarios:

Dinosaurios: 11.30/ 12.50/ 14.10/ 15.30

Universo: 12.10/ 13.30/ 14.50

NO SE SUSPENDE POR LLUVIA.



KOUFEQUIN

Una banda de música rock & pop para chicos y grandes con espíritu lúdico y rebelde.

Martes 30/7. 15 hs.: Salón del Colegio Sagrado Corazón, Coronel Bogado al 2200, esquina Los Ceibos, BOULOGNE.



EL CAPITÁN CORNETA Y TITO

Circo, música y títeres.

El Capitán Corneta y su ayudante Tito, héroes con mucho de antihéroes, deben resolver la contaminación que generó su archi enemigo Malsanto. Viajarán con su nave Cuore para resolver el problema de raíz y poner en su lugar al responsable.

Jueves 1/8. 11.30 hs. Escuela Santo Domingo Savio, Alvarado 1376, BECCAR.



MAGDALENA FLEITAS

Concierto participativo y familiar donde las canciones y el baile se integran en un espectáculo colorido y alegre.

En esta oportunidad, Magdalena recorrerá los grandes hits de su trayectoria, y presentará canciones de su próximo CD, junto a la Gran Banda que la acompaña. Risas del Sol, su último disco, fue galardonado con el premio Carlos Gardel 2016.

Jueves 1/8. 15 hs.: Centro Familiar Cristiano, Edison 2701 (frente a Unicenter), MARTÍNEZ.



MUNDO ARLEQUÍN. Superloopershow

Un espectáculo de varieté en el que se suceden cinco historias diferentes protagonizadas por unos personajes llenos de humor y ocurrencias: dos peluqueros desopilantes, una banda de rockeros sonámbulos en medio de una piyamada, un títere gigante que comparte sus historias y otras divertidas escenas de juegos teatrales interactivos con el público.

Viernes 2/8. 15 hs.: Auditorio Willy Scallan del Colegio San Miguel Arcángel, La Calandria 465 (entre José María Moreno y Wernicke), VILLA ADELINA. Estacionamiento en José M. Moreno 1221.

Todas las funciones son gratuitas. IMPORTANTE: Entradas disponibles una hora antes de que comience el espectáculo a las personas que se encuentran presentes y hasta agotar localidades (se entregará una entrada por persona). Capacidad limitada.



En los teatros

TEATRO DEL VIEJO CONCEJO (9 de Julio 512, San Isidro. Capacidad Limitada. Informes: 4512.3210)

• Sábado 20/7 y domingo 21/7. 15.30 hs. El laboratorio científico de Garbertron. Magia, humor y ciencia.

Un espectáculo donde la magia y la ciencia se combinan con la premisa de cuidar nuestro planeta y convertirte en un súper héroe. Entradas $ 200, disponibles una hora antes de la función en boletería.



• Lunes 22/7 al viernes 26/7. 15.30 hs. El rap del abrazo. Teatro.

Tres situaciones cotidianas con dos finales diferentes. En el primer final quiere ganar el “berrinche”, pero en el segundo el abrazo se convierte en la solución. Los espectadores cantando, bailando y dirigiendo las escenas se convierten en los verdaderos protagonistas de esta divertida obra que nos invita a darle valor al abrazo, la conversación y los acuerdos. Entradas $ 200, disponibles una hora antes de la función en boletería.



• Jueves 25/7. 11.30 hs. Olas de papel, de la compañía Coco Liso, teatro para la primera infancia, de 6 meses a 3 años.

Dos actrices emprenden una aventura al mar. Descubren sonidos, colores y nuevas sensaciones que las adentran en ese universo mágico y desconocido. Mariposas, pájaros y serpientes las acompañan hasta llegar a la orilla. Entre canciones y melodías compartidas, anochece. La luz de la luna tiñe los colores con un nuevo brillo despertando el juego que invita la noche.

Entrada GRATUITA.



• Sábado 27/7. 15.30 hs. Patinetas en banda. Musical.

Las Patinetas se aventurarán en un viaje de fantasía inolvidable. Curiosas y divertidas, se dejarán guiar por los planetas en su andar, se encontrarán con un bicho bolita perdido en la ciudad, descubrirán un ñandú en su jardín, bailarán al son del tambor entre copos de algodón y jugarán con “Bandido”, un perro muy especial. Entradas $ 200, disponibles una hora antes de la función en boletería.



• Domingo 28/7. 15.30 hs. Pegamundos, de la compañía Ligeros de equipaje. Teatro.

Poesía, humor y canciones. De la mano de dos personajes encantadores, el espectador entrará en puntitas de pie a un pueblo a la hora de la siesta. Mientras todos duermen, Lucinda y Drumbalina buscarán aquello que le falta a su mundo. Juntas recorrerán plazas con flores de lana, bicimunderías donde inflar mundos, kioscos llenos de acertijos y pelumunderías para contarse secretos. Entradas $ 200, disponibles una hora antes de la función en boletería.



• Lunes 29/7 a viernes 2/8. 15.30 hs. Circus Mix, de la Compañía Parlanchinas. Teatro

Las simpáticas Parlanchinas hacen una selección de los momentos más divertidos de sus historias. Con dibujos en vivo y multimedia nos introducen en el mundo mágico del circo.

Priscila, la hermana mayor de las Parlanchinas, tendrá que compartir su habitación con Margarita, la hermana menor. Será una noche desopilante y divertida donde las hermanas, a pesar de la diferencia de edad, descubren que juntas pueden pasar una noche inolvidable, compartir, ayudarse y superar sus miedos. Entradas $ 200, disponibles una hora antes de la función en boletería.



Viernes 2/8. 11.30 hs. Circo a upa, un sueño de amor payaso, de Proyecto Upa. Teatro para bebés, de 6 meses a 3 años.

Una propuesta para vi vir el primer acercamiento a la “nariz roja” del payaso en un escenario que representa el universo de colores y objetos particulares de un circo. Los upayasos, son los protagonistas que sueñan encontrar el camino para llegar al circo.

Entrada GRATUITA.



• Sábado 3/8. 15.30 hs. Lo que esconden los libros, de Tándem Teatro + Casa de Títeres.

Inspirado en El gato manchado y la golondrina Sinhá de Jorge Amado, este espectáculo de títeres, objetos de papel y clown va desplegando mágicamente una escena con una delicada estética inspirada en el artista austriaco Hundertwasser.

Amattino invita a Silencio, a su escondite preferido, un lugar lleno de libros. Allí descubre que ella, hace tanto tiempo que no lee que se olvidó como hacerlo. Amattino le propone leer juntos una historia, para que pueda recordar, pierda el miedo a la lectura y se sienta capaz de disfrutarlo. El cuento que Amattino elige especialmente para leer con Silencio es la historia de amor entre un gato y una golondrina. Un amor imposible para los demás, pero que ellos hacen posible, pese a las diferencias.

Intérpretes, dirección y puesta en escena: Daniela Calbi / Ariel Varela. Diseño y realización de títeres: Juan Manuel Benbassat. Diseño de Escenografía: Daniela Calbi / Juan Manuel Benbassat. Música original y diseño sonoro: Osvaldo Belmonte/ Manuel Adem. Realización de Escenografía: Daniela Calbi, Juan M. Benbassat, Marcela Cremona. Dramaturgia: Ariel Varela. Comunicación y Producción ejecutiva: Daniela Fiorentino.

Entradas $ 200, disponibles una hora antes de la función en boletería.



• Domingo 4/8. 15.30 hs. Señales de agua. Vacaciones por las estaciones. Musical.

Un cancionero que recorre el candombe, la milonga, bossa nova, foxtrot, y otros géneros de distintos países latinoamericanos. Un espectáculo que invita a la diversión familiar y al encuentro de nuevas canciones. Entradas $ 200, disponibles una hora antes de la función en boletería.



TEATRO DON BOSCO (Diego Palma 299, San Isidro. Funciones del 23/7 al 3/8, excepto el domingo 28/7, a las 16 hs)

Entradas, desde $ 150. Horario de boletería: de lunes a sábado, de 11 a 18 hs. Informes y reservas de entradas: www.sergiolombardo.com.ar / 4743-3800. Capacidad Limitada.

“Hércules”

Los dioses del Olimpo se encuentran de fiesta pues ha nacido Hércules, el hijo de Zeus. Todos son bienvenidos excepto Hades quien para vengarse envía a sus secuaces para llevar a Hércules a la Tierra y despojarlo de su inmortalidad. El plan no resulta como se esperaba y el niño conserva algunos poderes divinos. Durante su adolescencia, Hércules deberá demostrar que es digno de volver a ascender al Olimpo con los otros dioses. En su camino encontrará a una mujer. ¿Podrán las diosas ayudar a Meg a conquistar el corazón del gran héroe? ¿Llegará Hércules al Olimpo?

Dirección General: Sergio Lombardo/ Asistente de Producción: Santiago López Ferrero/ Producción Ejecutiva: Gustavo López Ferrero.



CENTRO CULTURAL SAN ISIDRO (Entradas en venta en la boletería del teatro, Av. Del Libertador 16.138, de lunes a viernes, de 12 a 19 hs. o venta online en www.ticketek.com.ar).

Entradas, desde $350 a partir de los 2 años. Menores pagan un seguro de $100. Consultas: cculturalsi@gmail.com

ALADIN. Teatro musical infantil. Domingo 21/7, a las 16 hs.

VENGADORES. Teatro infantil, superhéroes. Viernes 26/7, a las 16 hs.

LA BELLA Y LA BESTIA. Teatro musical infantil. Domingo 28/7, a las 16 hs.

ADRIANA. Musical infantil. Jueves 1/8, a las 11 hs.

EL MAGO DE OZ. Teatro musical infantil. Viernes 2/8, a las 16 hs.



MUSEOS



MUSEO DEL JUGUETE (Lamadrid 197, Boulogne. Contacto al 4513-7900 o www.museodeljuguetesi.org.ar)

Horarios: miércoles a viernes, de 11 a 17 hs. / sábados y domingos, de 13 a 17 hs. Bono contribución: $10.

A partir de 4 años, acompañados/as por un adulto. Cupos limitados. La inscripción se realizará personalmente media hora antes de la actividad. No se suspende por lluvia.



Jugar a ser lo que sea. Fiesta de disfraces en el museo del juguete.

Jugando podemos ser lo que se nos ocurra, imaginar y ensayar otras formas de ser y estar en este mundo y en otros mundos posibles. Y como el traje hace al personaje… a veces una prenda, un disfraz, una máscara, un accesorio o simplemente ponernos los zapatos de otro es el pequeño empujón que necesitamos para dar el salto y sentir el vértigo, la libertad y la diversión de dejar de ser quienes somos por un rato. En esta fiesta de disfraces, seremos personajes de cuento y de película, animales autóctonos, extinguidos, reales o imaginarios, superheroínas y superhéroes clásicos o inventados, seres fantásticos o fantasmagóricos… y quién sabe qué otras cosas. ¡También podes venir disfrazado!.

Sábado 20/7 y domingo 21/7, a las 14 hs.

En el papel de animales, a cargo del equipo educativo del Museo.

En este taller pondremos manos a la obra para crear con papel disfraces de animales, reales o fantásticos, domésticos, feroces o extinguidos, inspirados en los disfraces de FredunShapur.



Sábado 20/7, a las 15.30 hs.

¡Qué personajes!, a cargo de Selva Bianchi.

Los cuentos tradicionales tienen en sus relatos personajes y objetos icónicos que ocupan un lugar en nuestra memoria. En este taller entraremos a esos mundos a través de las páginas de un libro y jugaremos a disfrazarnos y caracterizar personajes.



Domingo 21/7 y viernes 26/7, y viernes 2/8, a las 15.30 hs.

Abran caja, a cargo de Abran Mancha.

Un taller que invita a crear máscaras volumétricas con materiales cotidianos, para cambiar la cabeza, a través del arte y el juego.



Miércoles 24/7 y jueves 25/7, a las 14 hs.

Taller volado, a cargo del equipo educativo del Museo.

Un espacio de taller con pocas plumas donde veremos si es cierto que el juego nos da alas para volar.



Miércoles 24/7 y jueves 25/7, a las 15.30 hs.

Monocromonstruos, a cargo de Selva Bianchi.

Los monstruos tienen su lugar ganado en la literatura infantil y en el imaginario de niños y niñas de todas las épocas. En este taller, dejaremos salir a los monstruos de los libros y de la imaginación para conocerlos mejor, darles color y jugar un rato con ellos.



Viernes 26/7 y viernes 2/8, a las 14 hs.

Taller sentipensante, a cargo del equipo educativo del Museo.

Un espacio de taller donde crearemos pecheras y accesorios para ponerle el pecho al juego y dar forma, color y textura a las ideas, sentires y pensamientos que se escapan del cuerpo.



Sábado 27/7, de 13 a 17 hs.

Star Wars en el Museo.

Los rebeldes y los aliados del Imperio harán base en el museo con sus trajes característicos. ¡Vení a conocerlos de cerca!

Grupos invitados: RebelLegion-Cru Base, 501stLegion-Garrison Argentina, Saber Guild – Kyber Temple y GalacticAcademy-Campus Kyros.

También habrá juegos al aire libre relacionados con la saga y espacios de entrenamiento Jedi en el jardín del museo (se suspende por lluvia).



Sábado 27/7, domingo 28/7 y miércoles 31/7, y jueves 1/8, a las 14 y a las 15.30 hs.

#Actívense, a cargo de Espacio Nixso.

En este taller la tecnología será nuestra aliada para inventar nuestros propios accesorios luminosos con superpoderes mágicos ¡y activarlos!





Sábado 3/8 y domingo 4/8, a las 15 hs.

Ser zorzal, a cargo del equipo educativo del Museo.

Un taller para que quienes tienen pajaritos en la cabeza puedan intervenir y personalizar máscaras de ave diseñadas por Kärton-kärton, ¡y salir a volar en bandada!



MUSEO PUEYRREDÓN (Rivera Indarte 48, Acassuso. Contacto al 4512-3129 o www.museopueyrredon.org.ar. Entrada gratuita)



ABRIMOS LA BARRANCA PARA CHICOS EXPLORADORES. Con las manos en la naturaleza.

Sábado 20/7, a las 14.30 hs.

Texturas, aromas, tesoros que guarda el bosque. Una invitación a sumergirte en el mundo de la naturaleza, en compañía de un guardaparques.

Para niños de 5 a 12 años. Gratis. Se suspende por lluvia.



VUELVEN A SONAR LOS TAMBORES EN LA CHACRA DE PUEYRREDÓN

Martes y jueves de vacaciones de invierno, a las 14.30 hs.

En el marco de la exhibición “Invisibles”, en estas vacaciones de invierno se baila al son de los tambores. Junto a la Asociación Misibamba – Comunidad de Afroargentinos de Buenos Aires- construiremos instrumentos y el ritmo del candombe porteño llenará los ambientes del Museo. ¡Te invitamos a sumarte! Para toda la familia. Gratis. No se suspende por lluvia.



EL MUSEO SE JUEGA: Festejamos el Día del Niño cruzando los Andes.

Sábado 3/8, a las 14.30 hs.

Hace doscientos años, el Ejército de los Andes cruzó la cordillera por diferentes pasos para sorprender al enemigo español. En esta recreación del cruce, todos seremos soldados. Puentes, túneles, atajos en el bosque, obstáculos a sortear, son algunas de las aventuras que nos esperan en esta epopeya guiada por el General San Martín.

Actividad diseñada por el Área Educativa del Museo para chicos de 5 a 12 años. Gratis. Se suspende por lluvia. Entrada por el bajo del Museo (Juan Díaz de Solís 999, esquina Roque Sáenz Peña).



QUINTA LOS OMBÚES (Adrián Beccar Varela 774, San Isidro. Contacto al 4575-4038 (int.30) visitas@quintalosombues.com.ar/ www.quintalosombues.com.ar)

Información durante las vacaciones de invierno: martes y jueves, de 10 a 17.30; sábados y domingos, de 14 a 17.30 hs. Gratis/ Sin inscripción previa/ No se suspende por lluvia/ Para chicas y chicos de 5 a 12 años/ Capacidad limitada.



Sábado 20/7, a partir de las 15 hs.

TODOS LOS JUEGOS, UN JUEGO. Juegos de mesa a full.

¿Querés experimentar y jugar a los juegos que se jugaban en esta casa? Tenemos muchas propuestas: rompecabezas, dominó, palitos chinos, ta-te-ti. Te invitamos a traer tu juego favorito y a compartir con nuevos amigos tus vacaciones. Opcional: divertirte con aros en el jardín.



Domingo 21/7, a las 15 hs.

EL COLOR DEL CRISTAL

¿Vos qué ves? Vení a descubrir la historia del Museo y de quienes vivieron aquí a través de tus propios ojos. Traé tus ganas de participar del relato y de fabricar originales dispositivos para mirar la vida con muchos colores.



MODO ARTE: 23, 25 y 30/7, y 1/8, de 15 a 17 hs.

Vení a crear tus propias obras de arte e intervenir el Museo. Habrá talleres creativos, inspirados en retratos, fotografías, naturaleza y objetos de nuestra colección, para experimentar con diversas técnicas. Actividad a cargo del equipo educativo del Museo y con artistas invitados, en 4 fechas temáticas:

1. Martes 23/7. Retratando a Mariquita. Técnica de pintura y collage.

2. Jueves 25/7. Vida cotidiana. Técnica mixta.

3. Martes 30/7. Objetos de la colección. Técnica de origami, a cargo de Pedro Aparicio.

4. Jueves 1/8. Fauna y flora nativa. Técnica de modelado, a cargo de Yolanda Pocetti.

* También dispondremos de un ESPACIO LIBRE, original y divertido, para que disfrutes jugando a todos los juegos, de 10 a 18 hs.



Domingo 28/7, a las 15 hs.

LAS CARTAS QUE NUNCA NOS LEYERON: Un final inesperado (mayo de 1819).

¡Entre tintas, papeles y plumas, leemos una nueva carta de Mariquita! Juntos desciframos una situación inesperada de su vida y, con un mix de materiales, construimos coloridos barcos de papel para recordar el viaje de Martín Thompson.



CENTRAL DE PROCESOS (Av. Del Libertador 16208, San Isidro. 4512-3213. Gratis. Para toda la familia. De lunes a viernes, de 10 a 18 hs, y sábados, de 14 a 18 hs)



OFICINA DE ENTRENAMIENTO DE OBJETOS VAGOS. Exposición interactiva de Sebastián Gordín.

Abrimos las puertas de una oficina llena de objetos para elegir, combinar, inventar y experimentar. Varitas mágicas, monedas vírgenes, máquinas para escribir fábulas, maderas magnéticas y mucho más.



CASAS DE CULTURA



TALLER DE ESCULTURA BLANDA

Realización de animales o muñecos en tela a partir de moldes, lanas, cordones, hilos, botones, telas y vellón. Actividad textil compartida entre adultos y niños.

Coordina Manuela Grandal.

A partir de los 6 años acompañados por un adulto. Inscripción previa 1 hora antes del comienzo de la actividad. Capacidad limitada. Gratis.

Lunes 22/7, de 15 a 17 hs. Casa de Cultura de Martínez. Monseñor Larumbe 762.Tel. 4580-3113.

Martes 23/7, de 11.30 a 13.30 hs. Casa de Cultura de Acassuso. Perú 167. Tel. 4580-3111.

Miércoles 24/7, de 15 a 17 hs. Casa de Cultura de Beccar. Av. Centenario 1891. Tel. 4512-3160.

Jueves 25/7, de 16 a 18 hs. Casa de Cultura de Villa Adelina. Av. de Mayo 946. Tel. 4513-7893.

Viernes 26/7, de 11.30 a 13.30 hs. Casa de Cultura de San Isidro. Av. Centenario 77, local 4, San Isidro. Tel. 4512-3057.

Viernes 26/7 de 15 a 17 hs: Casa de Cultura de Boulogne, Av. Rolón 2315. Tel. 4513-7803.



TALLER DE MODELADO DE PERSONAJES FANTÁSTICOS

Realización de un personaje en 3D en arcilla polimérica. Actividad. Un rato para sumergirse en el mundo de personajes de películas, cómics y dibujos animados y además poder sacarse fotos con los favoritos realizados a escala. Actividad compartida entre adultos y niños.

Coordina Matías Barrionuevo. Auspicia Crafty.

A partir de los 6 años acompañados por un adulto. Inscripción previa 1 hora antes del comienzo de la actividad. Capacidad limitada. Gratis.

Lunes 29/7, de 15 a 17 hs. Casa de Cultura de Martínez. Monseñor Larumbe 762. Tel: 4580-3113.

Martes 30/7, de 11.30 a 13.30 hs.: Casa de Cultura de Acassuso. Perú 167. Tel. 4580-3111.

Miércoles 31/7, de 15 a 17 hs. Casa de Cultura de Beccar. Av. Centenario 1891.Tel. 4512.3160.

Viernes 2/8, de 11.30 a 13.30 hs: Casa de Cultura de San Isidro. Av. Centenario 77, local 4, San Isidro. Tel. 4512-3057.

Viernes 2/8, de 15 a 17 hs: Casa de Cultura de Boulogne, Av. Rolón 2315. Tel. 4513-7803.



SHOW DE MAGIA Y GLOBOLOGÍA, a cargo del mago Darío Di Marco.

Para toda la familia. Capacidad limitada. Gratis.

Jueves 1/8, a las 16 hs. Casa de Cultura de Villa Adelina, Av. de Mayo 946.



CHACRA SAN ISIDRO LABRADOR (Perito Moreno 2610 (altura Av. Ader al 1000, Villa Adelina). 4513-7887/ 4763-7415. chacraeducativa@sanisidro.gov.ar)

Abierta de martes a domingos.

De 10 a 12 hs.: entrada libre y gratuita.

De 14 a 17 hs.: $150 (bono cooperadora).

Menores de 5 años y jubilados: gratis.

Los días de lluvia la chacra permanecerá cerrada.

IMPORTANTE: no se puede ingresar al predio con bolsos, bebidas o alimentos. No está permitido hacer picnic ni ingresar con bicicletas ni patinetas. Por favor no comprometa al personal.



EXPLORATORIO SAN ISIDRO (Roque Sáenz Peña 1400, San Isidro/ www.exploratorio.com)

Durante vacaciones de invierno, abierto del 22 de julio al 2 de agosto, de 15.30 a 18 hs.

Entrada general: $200. Actividades para toda la familia.

El Exploratorio es un centro interactivo de ciencia y tecnología donde podés experimentar con la ciencia de manera divertida. Lanzamiento de cohetes con aire, burbuja gigante, explosiones e implosiones, “slime” y muchas cosas más. Recomendamos llegar entre las 15.30 y las 16 hs.