04/07/2019 - 10:43 | Policiales / Delincuentes balearon al hermano y la cuñada del ex subcampeón mundial de yachting Julio Alsogaray: la mujer está grave Herramientas: Compartir: Un hermano del ex subcampeón mundial de yachting Julio Alsogaray y su esposa fueron atacados a balazos esta madrugada por un delincuente que entró a robar a su casa, en la localidad bonaerense de San Pedro. Mientras Pedro Alsogaray, hermano del deportista que representó en dos Juegos Olímpicos a la Argentina, recibió un disparo en una pierna, su esposa, llamada Victoria, fue herida gravemente en el hígado y permanecía en terapia intensiva en el hospital local.



Según relató el deportista, que vive en una casa contigua a la de su hermano, todo se inició alrededor de las 3:00 cuando su cuñada se despertó por ruidos en los fondos de su propiedad y se topó con ladrones en el fondo de su casa.



La mujer alertó a su esposo a los gritos y éste acudió al lugar para tomarse a trompadas con un asaltante, el cual sacó un arma y realizó disparos.



"Primero le pegó un tiro a Pedro y después a Victoria. A mi hermano la bala le atravesó de lado a lado y sin embargo siguió peleando con el chorro, hasta que se fue", contó el deportista en declaraciones al canal TN.



Algunas escenas del violento robo fueron filmadas por las cámaras de la casa y se puede ver como el dueño de la propiedad le aplica varios puñetazos al intruso, en distintas partes del cuerpo.



Según contó Julio Alsogaray, su cuñada está internada en estado "reservado" en la terapia intensiva del Hospital de San Pedro, por lo cual están pidiendo dadores de sangre del grupo cero negativo.



Por el momento, los delincuentes, que eran al menos dos, permanecían prófugos.



"Estas cosas no pasaban en San Pedro, a lo sumo te robaban algo del patio. Pero no con este grado de violencia. Estamos en un barrio nuevo, que se hizo hace poco y hay gente humilde.



Nunca hubo esta clase de violencia", alerto el regatista que fue tres veces campeón argentino y una vez subcampeón mundial de la especialidad. Volver