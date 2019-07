04/07/2019 - 8:37 | Policiales / Operativo antinarco en José C Paz: hacían “pasamanos” entre dos autos y fueron detenidos tras defenderse a tiros Herramientas: Compartir: ver más imágenes Tres sujetos acusados de integrar una banda narco fueron detenidos anoche en la localidad de José C Paz por la Policía de la provincia de Buenos Aires luego de realizar “una entrega” de droga entre dos autos y cubrir la huida con disparos hacia los uniformados. El operativo, realizado por efectivo de la DDI Moreno-Rodríguez, dejó como saldo el secuestro de casi diez kilos de marihuana, cocaína fraccionada, armas de fuego, celulares, dos autos y una camioneta Ford Ranger, usados para realizar esta actividad ilícita.



“Los sospechosos vendían bajo la modalidad narcomenudeo”, dijo uno de los investigadores, quien agregó que tras tareas de campo, filmaciones y seguimientos mediante postas se pudo determinar que iban a realizar una “entrega” a la altura de la calle Crucero Argentina al 1400 de José C Paz.



“En ese lugar se realizó un pasamanos de un auto al otro. Cuando terminaron, los intentamos detener pero comenzaron a disparar hacia los uniformados”, explicó, por su parte, otro jefe policial de la zona.



Finalmente, los tres hombres fueron aprehendidos en una casa cercana donde pretendieron ocultarse.



Según se informó, dentro de la vivienda se incautaron once ladrillos de marihuana que tienen un peso estimado de diez kilos, además de cocaína fraccionada, armas de fuego y celulares, entre otros elementos de interés para la causa.



Los sujetos, de 27, 34 y 38 años, quedaron procesados por “Resistencia a la autoridad, abuso de armas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.



Intervienen en este caso la UFI N° 16 y el Juzgado N° 6, ambos del Departamento Judicial de San Martín. Volver