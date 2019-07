03/07/2019 - 14:45 | Zonales / Vicente López Escuelas sin gas en Vicente López dieron jornada reducida y algunas no dictaron clases Herramientas: Compartir: ver más imágenes Más de veinte escuelas sufren falta de gas por no contar con las instalaciones en orden. Desde los gremios informaron que son más de 5 mil alumnos afectados. La Jefatura distrital realizó un plan de contingencia comenzando la jornada más tarde para evitar el pico de frío de la mañana. Más de veinte establecimientos educativos de Vicente López no tienen gas por no tener las instalaciones en condiciones. Desde los gremios informaron que las escuelas sin gas son las primarias 1, 2, 9, 11, 15, 16, 18 y 19; las secundarias 1, 3, 4, 6, 7, 17, 20; Jardín de infantes 902 y 913; Escuelas especiales 502, 503; el Instituto Superior de Formación Docente 39 y 77 y la Escuela de Estética.



En el día de hoy todos estos establecimientos dieron una jornada reducida comenzando las clases a las diez de la mañana para evitar el pico de frío de la primera hora. Sin embargo las autoridades de las escuelas Nº2 y Nº3 decidieron no dictar clases por las condiciones del establecimiento.



La titular de SUTEBA Vicente López, Clara Gómez, manifestó que “después de la tragedia en Moreno en Agosto del año pasado se empezaron a hacer pruebas de hermeticidad en las escuelas y casi ninguna pudo pasarla”.



En ese sentido agregó que “los reclamos se vienen haciendo todos los meses. Desde lo que pasó en Moreno la municipalidad de Vicente López se hizo cargo de las obras de gas y electricidad. Hemos estado siguiéndolas y vemos con mucha pena que no existió nunca un plan organizado para llegar a Mayo, mas tardar, con las instalaciones en condiciones. Ahora nos encontramos en pleno invierno y con los chicos muertos de frío en las aulas”.



Consultada por el estado de todas las escuelas del distrito respondió: “Hay 18 escuelas en el distrito que no tienen calefacción. Hicimos un relevamiento serio a través de las matrículas que arroja como resultado que más de 5 mil estudiantes hoy no tienen calefacción en las aulas. A esto se agrega que desde la jefatura distrital implementó un plan de contingencia donde se busca reducir la jornada escolar para evitar los picos de frío”.



Por su parte la delegada en Educación de ATE Zona Norte, Celeste Valentinetti, señaló que “Vicente López no puede seguir teniendo escuelas de primera y de segunda. Hay algunos establecimientos que no tienen ningún tipo de inversión y este es el resultado. José Jaime, Director de educación del municipio, nos sigue mintiendo con los planes de obras que nunca se ejecutan haciendo el caldo gordo al intendente Jorge Macri y a la Gobernadora Vidal”.



"Las autoridades no dan explicación concreta del porque no se hacen las obras. Las empresas prestadoras de gas cortaron el servicio y hasta que no se hagan las obras internas vamos a seguir en esta situación" concluyó la gremialista.