Julio Zamora y Pepe Soriano visitaron el cine teatro municipal de Benavídez

El intendente de Tigre recibió al prestigioso actor, quien conoció las instalaciones a las que consideró "un lugar de excelencia para la cultura". La apertura será en los próximos días. 1azul!ver video

En la cuenta regresiva para que el cine teatro municipal de Benavídez abra sus puertas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió junto al actor José "Pepe" Soriano las instalaciones del lugar que será inaugurado en los próximos días y que llevará el nombre del prestigioso artista. La nueva sala brindará un espacio para que toda la comunidad disfrute del arte y la cultura en la ciudad.



"Esperamos inaugurar esta obra en los próximos días y que sea un lugar de concentración de la cultura de todo Tigre. Me emociona, además, recibir a figuras como Pepe Soriano, poder charlar con él y que nos cuentes sus experiencias. Es importante que puedan realizarse eventos con personalidades del espectáculo que forman parte de nuestro acervo cultural", indicó Zamora, y añadió: "Será un teatro municipal para el disfrute de los vecinos y de todas aquellas cuestiones que hacen al alimento del alma que es la cultura y nos permite desarrollarnos como personas".



Entre los últimos detalles en los que trabaja personal municipal, se destaca el revestimiento de las paredes con telas y madera ignífugas; y la colocación de un proyector. Los trabajos continuarán con la colocación de luces y butacas.



Soriano expresó: "Me siento como en mi cumpleaños. Estoy en un lugar de excelencia donde la cultura, la danza y la música se van a expresar. Me honra a mí y al país tener este teatro. Lo digo como un actor que lleva ya 72 años arriba del teatro y va a cumplir 90 años. Amo el teatro y expresarme en él. Le brindo un agradecimiento profundo al intendente Zamora por esta obra".



El espacio, que forma parte del Fórum Cultural y la delegación de Benavídez, contará con una sala con capacidad para 300 personas, un escenario de 100 m2, dos camarines con baño para los artistas y un anfiteatro en su exterior. Además, habrá butacas diferenciadas para personas con sobrepeso; un lugar con sonido especial para hipoacúsicos; escaleras con barandas; ascensor especial para el descenso de silla de ruedas; un área técnica con una cabina de luz y sonido, y otra de proyección para la exhibición de películas.



Soriano, nacido en 1929, es un actor, intérprete, dramaturgo y director argentino que trabajó tanto en el país como en España. Su trayectoria abordó múltiples trabajos en el ámbito cinematográfico con destacados films como "La Nona", "Patagonia Rebelde" y "Asesinato en el Senado de la Nación", así como teatral, televisivo y radial. Ha obtenido importantes premios a nivel nacional e internacional; y actualmente se encuentra haciendo gira por todo el país con la obra "Rotos de amor".



Acompañaron al intendente: el secretario General y de Economía, Fernando Lauría, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; entre otros.