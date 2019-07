San Fernando realizó en el Teatro Martinelli una jornada informativa sobre el Trastorno del Déficit Atencional (TDAH)

Esta actividad de difusión, sensibilización y concientización sobre este trastorno convocó a la sala de Victoria a vecinos interesados en conocer cómo tratarlo adecuadamente, ayudando y mejorando la vida de los afectados.



El Municipio, mediante su Dirección General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, convocó a la organización Familias Leonas (TDAH) que nuclea a niños, jóvenes, adolescentes y adultos afectados por este trastorno hereditario a nivel genético.



La Directora del área, Gabriela Dell'Olio, quien concurrió a la actividad, explicó: “Es una jornada de difusión, sensibilización y concientización del Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH) que necesitan tener bien en claro las familias con alguna niña, niño o adolescente que lo padecen, para darles un tratamiento adecuado y que tengan una mejor calidad de vida. Es un trastorno que, si no se lo atiende y se lo comprende en todo su espectro, es muy disruptivo y tiene muchos problemas de socialización. La idea es tener los indicadores para poder diagnosticarlo y tratarlo”.



Asimismo, destacó: “El Municipio siempre – como dice el Intendente Andreotti- vela por los derechos de los sanfernandinos, sobre todo de los más vulnerables y necesitados”.



“Este trastorno depende del tratamiento y el diagnóstico precoz para la evolución de cada paciente. No podemos generalizar, pero genera una discapacidad. Lo primero es acercarse a un pediatra, ver los indicadores, hacer los estudios correspondientes y también acercarse a organizaciones como Familias Leonas, que hoy están aquí con nosotros en colaboración haciendo esta jornada, que pueden ayudar, asesorar y acompañar a las familias con este diagnóstico”, concluyó Dell'Olio.



May, de la ONG Familias Leonas – TDAH, que trata el trastorno con o sin hiperactividad, detalló: “Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la parte prefrontal del cerebro, anulando o dificultando diferentes áreas como la pedagógica, las funciones ejecutivas, y la vida en si de quien lo padece. Es hereditario, a nivel genético. Seguramente si tenemos un chico, adolescente o adulto dentro de la familia, haya otro que lo tenga. Estamos en una estadística aproximada de entre 20 personas, 2 tienen TDAH. Somos de una organización llamada ‘Familias Leonas' conformada por familias de personas que tienen TDAH”.



Paula, otra de las miembros, agregó: “'Familias Leonas' surgió hace cinco años por la necesidad de contacto con otro que esté pasando por lo mismo y por la necesidad de no sentirse solo. Así se creó un grupo de WhatsApp que fue primero de la Ciudad de Buenos Aires y luego se sumó el resto de la Argentina. Nos dimos cuenta que era una problemática que no se escuchaba ni se veía; entonces decidimos hacer algo”.



“Nuestros objetivos fundamentales son la concientización, sensibilización e informar sobre el TDAH, un trastorno del que los síntomas son penalizados constantemente: inquietud, hiperactividad, en un aula con 30 alumnos, 3 son excluidos del sistema educativo; peleamos constantemente con el sistema de salud, y por eso estamos acá para dar a conocer la problemática y las barreras que le pone la sociedad a nuestros hijos a lo largo de la vida”, concluyó Paula.



Para mayor información, dirigirse a www.familiasleonastdah.org. Facebook: Familias Leonas (TDAH). Twitter: @LeonasTdah