Messi, durísimo: “se cansaron de cobrar boludeces con el VAR y no nos dieron dos penales”

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, reclamó hoy represalias para la actuación del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano en la derrota 2-0 ante Brasil por la semifinal de la Copa América y afirmó: "Se cansaron de cobrar boludeces en todos los partidos con el VAR y hoy no nos dieron dos penales". "Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y esta vez no fueron al VAR. El árbitro nos dijo que nos iba a cuidar y respetar, pero nos faltó el respeto con el arbitraje que hizo", apuntó Messi en la zona mixta tras el partido.



Messi, tras la finalización del cotejo en el estadio "Mineirao" de Belo Horizonte, se mostró muy molesto con el referí, más allá de no quitarle méritos a Brasil "que es un gran equipo".

"Me voy con bronca porque hicimos un gran partido y un esfuerzo muy grande y no creo que ellos fueran superiores a nosotros", enfatizó.



Sin embargo, el rosarino salió con los tapones de punta al señalar que "hubo boludeces" que los fueron "sacando del partido".



"Ojalá la Conmebol haga algo con estos arbitrajes, porque inclinó la cancha, pero no creo que hagan nada porque Brasil maneja todo en esta Copa América", se quejó.



Incluso dijo que Zambrano siempre mostró tarjetas para los jugadores argentinos y para los locales "no", y reiteró la poca utilización de la tecnología.



"Hubo foules boludos, penales pelotudos (en la Copa América), y hoy no fueron al VAR. Son jugadas que te van sacando del partido porque el árbitro no estaba siendo justo", indicó.

Luego el capitán argentino pidió "que se respete a este grupo de chicos", ya que "hicieron un trabajo enorme y se merecen seguir".



"Pegamos dos pelotas en los palos, una pelota pasó por la línea y los dos penales que no nos dieron. Empieza algo nuevo, algo lindo, viene una camada buena, importante y que ama a la Selección, que quiere y hay una base fuerte y esperemos que se lo respete y que sigan mamando a la Selección porque la quieren mucho", explicó.



Además, Messi indicó que el torneo para Argentina fue de menor a mayor: "Empezamos mal (caída ante Colombia 2-0), de a poco nos fuimos soltando y a nivel equipo hicimos el mejor partido ante un Brasil espectacular que tiene grandes jugadores en cada línea".