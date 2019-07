Julio Zamora inauguró la climatización de la pileta del Polideportivo “Ñato” Errecart de Benavídez

El intendente de Tigre encabezó el acto en el natatorio del centro deportivo N°18, en el barrio La Mascota, que ya cuenta con más de 500 inscriptos para la temporada de invierno. Zamora destacó obras próximas a inaugurar en la localidad, como el cine teatro del Fórum Cultural y el Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato.

En el barrio La Mascota de Benavídez y junto a decenas de vecinos, el intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró la climatización de la pileta del Polideportivo N°18 Bernardo "Ñato" Errecart, que ya cuenta con más de 500 inscriptos para participar de la temporada invernal. Con esta flamante obra, el Municipio suma su piscina aclimatada N°17, para el disfrute de niños, jóvenes y adultos de toda la ciudad.



“Estamos completando la oferta deportiva para los vecinos de La Mascota, El Arco y La Bota, que necesitaban un polideportivo con esta calidad. Tigre tiene una propuesta única en toda la provincia de Buenos Aires y eso nos posiciona como un Municipio muy activo y con una responsabilidad mayor”, expresó el jefe comunal.



Además, Zamora destacó obras importantes para Benavidez, como el cine teatro del Fórum Cultural, el Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato y la construcción de la Escuela Secundaria N°36: “Pusimos en valor una localidad importante para Tigre, pero sabemos que todavía nos falta mucho y eso es en lo que vamos a trabajar en el futuro”.



La carpa de la pileta del Polideportivo Bernardo “Ñato” Errecart se extiende 631 m2 sobre un natatorio de dimensiones de 12,5x25 metros; con su respectivo solárium. A su vez, el cubrimiento cuenta con dos puertas de emergencia, ochos ventanales, cuatro ojos de buey en PVC cristal y 20 ventilaciones.



“Las políticas deportivas que lleva a cabo Tigre, a través de la gestión del intendente Zamora, se demuestran sistemáticamente en las piletas y los polideportivos que inauguramos y todas las actividades que realizamos. Para nosotros es fundamental tener a los chicos en los centros municipales porque es la demostración de que no están en las calles”, señaló el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti.



El polideportivo del barrio La Mascota, construido íntegramente con fondos municipales e inaugurado en el mes de enero, cuenta con un playón deportivo multifuncional; vestuarios completamente equipados, un salón de usos múltiples, un consultorio médico y un depósito de mantenimiento. Actualmente se registran más de 1.000 inscriptos, que acceden a la práctica de una amplia variedad de disciplinas deportivas como natación, fútbol, vóley, hockey, handball, atletismo, patín, básquet y gimnasia artística, entre otras.



Silvia González, vecina que concurre a las actividades en el predio, dijo: “Estamos muy felices por lo que han hecho desde el Municipio. Particularmente iba a otro polideportivo, pero este está acá en mi barrio y me queda mucho más cómodo. Agradezco a todos los que trabajaron para construir este espacio”. Por su parte, Sebastián Blasperea, profesor de natación, comentó: “Es una sensación muy linda porque esto es para la gente. La oferta deportiva que tiene este distrito no se ve en otra ciudad del Conurbano y eso habla muy bien de la labor que llevan adelante”.



