02/07/2019 - 17:34 | Zonales / Vicente López Jorge Macri anuncio un plan de ayuda fiscal para los vecinos de Vicente López "Sabemos que muchos no la están pasando bien en este momento. Y que, como gobierno, tenemos que estar cerca, construyendo puentes y tendiéndoles la mano que necesitan", expresó el jefe comunal durante el anuncio realizado hoy en el palacio municipal. Estas medidas, son el seguimiento de todo el trabajo que se hizo durante 2018 para ayudar a quienes más lo necesitaban. En este sentido, la ayuda fiscal consiste en mantener la cuota de patentes para automotores y motovehículos municipalizados, es decir que más de 25.000 contribuyentes que reciben la boleta van a pagar este año lo mismo que en el 2018 y a su vez, desde este año, van a poder adherirse a la boleta electrónica para simplificar el trámite.



Asimismo, se va a eximir de forma automática el pago de ABL a más de 2500 vecinos que sean jubilados, pensionados, personas con discapacidad, entidades religiosas y ex combatientes, mientras indicó que “seguimos dando pasos para ayudar a nuestros vecinos en este contexto difícil”.



Por otro lado, se realizará una eximición del 100% del ABL a 70 clubes de barrio de las categorías 2, 3 y 4, entidades deportivas y sociales y sociedades de fomento de Vicente López.



Y, por último, con el fin de seguir impulsando a todos los comerciantes y emprendedores, del 1° de julio al 31 de diciembre del 2019 se van a bonificar los gastos administrativos del trámite de habilitación para los que inicien su actividad comercial, industrial o de servicios, ayudando a quienes quieran emprender un nuevo proyecto o continuar con su actual labor.



Además, a partir del 1 de julio entra en vigencia la eximición del segundo semestre para 2.700 comercios y empresas pequeñas que están comprendidas en este régimen. Esto representa el 50% del padrón de comercio e industria de Vicente López.



"Desde el municipio, se trabaja día tras día, para poder brindarle al vecino una mejor calidad de vida, construyendo puentes y tendiéndoles la mano que necesitan, es por eso, que en 2018 se anunció el plan de ayuda escolar, donde se otorgaron 2275 becas de 1.000 pesos por 1 año para jóvenes que asisten a escuelas parroquiales o con subvención del estado", se informó



También se entregaron 13600 kits de útiles escolares a estudiantes que asisten a escuelas públicas del municipio. Y, en cuanto a los jubilados, se dieron ayudas económicas que consistieron en un bono de $2000 para 6.000 personas mayores y la cobertura de la medicación para aquellas personas mayores con enfermedades crónicas que no hayan tenido el 100% de la cobertura del PAMI.