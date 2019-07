El Partido Justicialista de San Fernando recordó a Perón en el 45° aniversario de su muerte

Autoridades partidarias, junto a simpatizantes, militantes, concejales y funcionarios de San Fernando se reunieron frente al busto emplazado en la esquina de Avellaneda e Int. Arnoldi para recordar al tres veces presidente constitucional y fundador del Movimiento Nacional Justicialista, en un nuevo aniversario de su muerte, acaecida el 1° de julio de 1974.

Luego de colocar una ofrenda floral, el Presidente del PJ sanfernandino y jefe del bloque Frente Renovador en el Concejo Deliberante, Pablo Peredo, expresó: “Como todos los 1ro. de julio, la comunidad peronista de San Fernando se acerca aquí para rendir homenaje, dejando una ofrenda floral, y diciendo unas palabras. Es el mínimo reconocimiento que podemos hacerle a nuestro líder, que nos dejó esta doctrina de la igualdad y el trabajo. El peronismo es la única fuerza política de la Argentina que tiene doctrina, y que se transmite de generación en generación”.



Y agregó: “No podemos menos que estar felices por este grupo de compañeros de tantos espacios que durante años trabajó la unidad, siempre dialogando, intentando construirla desde distintas agrupaciones, y hoy se dio con el Frente de Todos con el que competiremos electoralmente en pocos meses. Es una alegría ver gente de mucha edad y chicos jóvenes a los que les han transmitido el peronismo”.



Peredo dijo que el homenaje al General Perón finalizaría con una Misa en la iglesia Del Carmen, convocada por el Consejo del Partido Justicialista con presencia de los compañeros de los sindicatos.



“El peronismo demostró que nunca se alejó del pueblo, sino de los dirigentes”, concluyó el Presidente del PJ sanfernandino.



Arsenio Lucas “Poroto” Frías, un peronista histórico de San Fernando próximo a cumplir 98 años de edad, también se hizo presente para rendir su homenaje a Perón, y recordó: “El General y Evita sólo me dieron trabajo y la posibilidad de ganar plata trabajando honradamente para mantener a mi familia. Por eso los adoro. Otro señor al que aprecio mucho es a Luis Andreotti, una excelente persona. Me pueden decir cualquier cosa, pero no me toquen a Perón, que era un hombre muy inteligente, y menos a Evita, que hizo una tarea extraordinaria. Quien quiso trabajar y ganar plata en aquella época, pudo hacerlo”.