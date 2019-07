02/07/2019 - 8:28 | Política / Vicente López Un concejal de Vicente López y actual precandidato de Espert se quejó sobre la carga de candidaturas Herramientas: Compartir: ver más imágenes Marcelo Chocarro, ex concejal de Jorge Macri y actual precandidato a intendente de Vicente López por la fuerza que encabeza el economista y aspirante a la Presidencia José Luis Espert, advirtió hoy que las posibles "adulteraciones" en las listas de candidatos terminarán conspirando para una rápida implementación del voto electrónico en la Argentina.

"Esto golpea el inicio del sistema democrático, a mí me podrán sacar de la cancha en una, pero esto va a preparar el plafón que impida la instalación del voto electrónico. Si no se puede garantizar la carga de candidatos, ¿que pasaría en una elección?", preguntó el concejal, que es uno de los 500 candidatos que la Justicia Electoral objetó en la provincia de Buenos Aires al frente Despertar, que lidera Espert.



"Evidentemente acá hay un sistema que cambia uno, dos o tres números del DNI por lo cual los candidatos no existen en el padrón", explicó a Télam Chocarro antes de aclarar que no sabía "si se trata de un sistema random que cambió los números, o si hubo una adulteración de carga manual, distrito por distrito".



Para hacer la carga de candidatos la Justicia le daba un código a los apoderados del Frente; con ese número, se entraba a la página web para subir los datos.



"Pero cuando detectamos las adulteraciones los apoderados y el titular de Unir, el partido con el que Espert iba a jugar en un principio, se habían pasado al oficialismo y ya eran parte de Cambiemos, y no nos atendían ni el teléfono", dijo Chocarro.



"El sábado a la tarde, cuando cargamos nuestra lista a la página web la guardamos e imprimimos, y estaba todo bien", puntualizó el edil que en abril rompió con Jorge Macri y se fue del bloque de concejales oficialistas.



El apoderado de Espert, Hugo Bontempo, denunció la adulteración de toda la nómina de candidatos que el Frente Despertar presentó para los cargos de diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y hasta consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires.



"Estamos yendo a diario a La Plata para resolver las impugnaciones, el miércoles la Justicia tendría que darnos una respuesta. Creo que por lo inusual y grave de lo sucedido, nos deberían dar tiempo para cargar las nóminas nuevamente", reclamó



quien fuera el primer concejal de la lista en 2013, cuando Jorge Macri participó en alianza con el Frente Renovador de Sergio Massa.



Chocarro ocupó en el 2017 el segundo lugar de la lista de concejales que impulsaba la reelección de Macri como intendente, pero desde que rompió con el oficialismo se mantiene en un monobloque sin nombre. (Télam) Volver