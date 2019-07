Fernando Degiamma ganó el GP de Villa Constitución de F1 Powerboat

Fernando Degiamma (Arco Iris) fue el ganador de la segunda fecha del calendario 2019 de la F1 Powerboat efectuada en la costanera de la ciudad de Villa Constitución y se adjudicó el trofeo "30 de Junio Día de la Prefectura Naval Argentina".

La segunda posición fue para Hugo Pio (OSPACA Motul) y tercero culminó Javier Colombo (Citrus Villanorte) luego de una gran pelea hasta la última vuelta con Luis Grimoldi (AGR Competición).



En el inicio de la final la lucha por la punta estuvo centrada entre Degiamma, Hugo Pio y Matías Pio (Art Windows), pero un inconveniente mecánico lo obligó a abandonar hacia mitad de la prueba.



De a poco Hugo Pio comenzó a descontar sobre el líder Degiamma, mientras detrás de ellos Colombo y Grimoldi también estaban luchando por el último escalón del podio, posición que quedó definida al ingresar en la última vuelta de competencia.



Esta fue la tercera victoria de Fernando Degiamma en la F1 Powerboat, ya que anteriormente se había adjudicado los GP de Zárate 2017 y el GP de Termas de Rio Hondo 2018.



Más temprano el mejor registro clasificatorio había quedado en manos de Pablo de la Torre, quien así obtuvo su primera pole dentro de la especialidad. Las series clasificatorias 1 y 3 fueron ganadas por Hugo Pio mientras que en las series 2 y 4 el ganador fue Fernando Degiamma.



"Fue una carrera muy dura, desde principio a fin, pero desde que comenzamos la actividad supimos que teníamos una lancha rápida como para estar peleando adelante" comentó Degiamma. "Pude hacer una buena largada y con el equipo fuimos controlando vía radio la distancia que tenía primero con Matías Pio y luego con Hugo Pio. Lo importante fue sumar buenos puntos, que era el objetivo con el que vinimos a Villa Constitución. Con el equipo Arco Iris sabemos que contamos con una gran embarcación para dar pelea por el campeonato a fin de año" concluyó.



El torneo luego de dos fechas lo sigue teniendo como líder a Hugo Pio con 54 puntos, escoltado ahora por Fernando Degiamma quien suma 49 unidades, mientras que Javier Colombo está tercero con 44. Matías Pio está cuarto con 31 puntos y quinto se ubica ahora Luis Grimoldi con 22.



F1 Powerboat

GP de Villa Constitución

Puerto de Cabotaje, Villa Constitución, Santa Fe, 1.600 mts.

Final, 15 vueltas



1. 95 Degiamma Fernando Arco Iris 15:23.636

2. 22 Pio Hugo OSPACA Motul 8,283

3. 55 Colombo Javier Citrus Villanorte 39,530

4. 59 Grimoldi Luis AGR Competición 1:04,381

5. 3 Pio Matias Art Windows -7vtas

6. 31 Arbe Gonzalo Chapiar Team -15vtas

7. 58 Napoli Andres Ast. Benavidez -15vtas

8. 14 De la Torre Pablo Norfast/WIX no largó

9. 98 Alejandro Radetic AGR Competición no largó

10. 27 Heitz Roberto N. Amanecer no largó



Serie 1: H. Pio, Colombo, De la Torre, Radetic, Napoli

Serie 2: Degiamma, M. Pio, Arbe, Grimoldi

Serie 3: H. Pio, Colombo, Napoli

Serie 4: Degiamma, M. Pio, Arbe, Grimoldi



Campeonato: 1. H. Pio 54, 2. Degiamma 49, 3. Colombo 44, 4. M. Pio 31, 5. Grimoldi 22, 6. De la Torre 15, 7. Napoli y Arbe 12, 9. Heitz 9, 10. Radetic 2.