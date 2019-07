San Isidro lanzó una tarjeta con beneficios y descuentos para jóvenes

El Municipio presentó un programa para que chicos de entre 16 y 27 años puedan acceder a actividades en forma gratuita y obtener descuentos. El sábado se presentó en la Plaza Castiglia, con bandas en vivo, foodtrucks y stands de emprendedores.

El Municipio de San Isidro lanzó la Tarjeta Joven, un programa con beneficios y descuentos para jóvenes de entre 16 y 27 años.



El intendente Gustavo Posse concurrió a la presentación que se realizó en la Plaza Castiglia y en donde hubo espectáculos musicales, con un gran cierre a cargo de Lo' Pibitos, foodtrucks y stands de emprendedores locales.



“La tarjeta brinda descuentos y promociones para aliviar el bolsillo de los jóvenes y ayudan a fomentar la economía local. Es un servicio que lanzamos pensando en todos y una manera de ayudarnos en conjunto”, afirmó Posse.



A su lado, Benjamín Williams, director general de Juventud en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e impulsor de la idea de “Tarjeta Joven”, agregó: “La tarjeta surge frente a una situación que sabemos está complicada, el consumo cayó un poco y esta es una manera de estimular el consumo y acercar una herramienta a los jóvenes de San Isidro y que los comerciantes los reciban”.



Durante la jornada de presentación, tocaron destacadas bandas como Thiago Luna, Lagarto, Cuarto Soda, y Lucas & The Woods.



El cierre estuvo a cargo de “Lo' Pibitos”, que hicieron un repaso de sus grandes éxitos y también de los temas de su último álbum "En Espiral", que va del funk al candombe, pasando al hip-hop.



“Vine con amigos para pasar un rato el domingo y la estoy pasando. No me esperaba lo de Tarjeta Joven, me pareció re innovador”, comentó Gina Raffo, de Martínez.



Mientras bailaba al ritmo de Lo' Pibitos, Karina Paceto, de San Isidro, dijo: “La propuesta me parece súper y es genial que los jóvenes tengan lugares para encontrarse al aire libre”.



“Muy buenas bandas, una movida copada, rica la comida. Me parece bien que nos den descuentos para consumir para darnos una mano”, concluyó Tomás Belín, de Las Lomas de San Isidro.



Quienes tengan la tarjeta pueden acceder de manera gratuita a actividades deportivas, recreativas y culturales, como así también obtener descuentos en productos y gastronomía. Se puede solicitar a través de la página sanisidro.gob.ar o en puestos móviles distribuidos en el distrito. Para más información: tarjetajoven@sanisidro.gov.ar / 4512-3353.