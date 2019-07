Castración y vacunación gratuita de mascotas en San Isidro durante julio

El puesto móvil de Zoonosis estará en distintos puntos del municipio sin turno previo.



(San Isidro, 1 de julio de 2019). El puesto móvil de Zoonosis del Municipio de San Isidro sigue recorriendo el distrito para castrar o vacunar en forma gratuita a felinos y caninos; en el horario de 9:00 a 13:00. (Ver Dónde).



Este servicio también está disponible todos los días (CON TURNO PREVIO) en la sede central de la Dirección de Zoonosis, ubicada en 3 de Febrero 536, de 8:00 a 17:00. Para mayor información comunicarse al 4512-3151. Vía mail: zoonosis@sanisidro.gov.ar



“El objetivo es concientizar a los dueños de las mascotas que la castración es el método más adecuado de control para evitar el nacimiento de crías que después son abandonadas. También previene en los animales enfermedades del aparato reproductor”, explicó Pablo Hernández, director de Zoonosis.



PARA TENER EN CUENTA:



Los interesados deben concurrir con una sábana limpia de aproximadamente 60 por 60 centímetros y una frazada.



El animal deberá tener 12 horas de ayuno sólido y líquido, y NO deben suministrarle medicamentos antes de la cirugía.



DÓNDE



Martes 2 – Polideportivo Bajo Boulogne (Junín y Rivadavia).

Barrio Jardín (Montevideo y Uruguay, Boulogne).



Miércoles 3 – CAPS Bajo San Isidro (Rosales 1196)

Plaza Alte. Brown (Los Plátanos y M. Rodríguez, Villa Adelina).



Jueves 4 – CAPS Beccar (Bergallo y Udaondo).

Hudson y Neyer, Beccar.



Viernes 5 – Barrio Santa Rita (Yerbal 470, Boulogne).

Polideportivo Bajo Boulogne (Junín y Rivadavia).



Sábado 6 – Plaza 9 de Julio (Larumbe 760, Martínez).



Miércoles 10 – Rosales 1196, Bajo de San Isidro.

- Los Ceibos y Novaro, Villa Adelina.



Jueves 11 – CAPS Beccar (Bergallo y Udaondo).

Plaza San Martín (Bogado e Independencia, Boulogne).



Viernes 12 – Polideportivo Bajo Boulogne (Junín y Rivadavia).

Yerbal 470, Boulogne.



Sábado 13 – Centro Cívico Beccar (Av. Centenario 1900).



Lunes 15 – CAPS San Isidro Labrador (Tomkinson y Av. Andrés Rolón, Beccar).

Yerbal 470, Boulogne.



Martes 16 – Polideportivo Bajo Boulogne (Junín y Rivadavia).

- Montevideo y Uruguay, Boulogne.



Miércoles 17 – Plaza Stella Maris (J.M. Moreno y Colombres, Villa Adelina).

C. Rosales 1196, Bajo San Isidro.



Jueves 18 – CAPS Beccar (Bergallo y Udaondo).

Plaza Nahuel Beccar (Lonardi y Copello).



Viernes 19 – Polideportivo Bajo Boulogne (Junín y Rivadavia).

Barrio Santa Rita (Yerbal 470, Boulogne).



Sábado 20 – Paseo de los Inmigrantes (Piedrabuena y Ucrania, Villa Adelina).



Lunes 22 – Tomkinson y Av. Andrés Rolón, Beccar.

Yerbal 470, Boulogne.



Martes 23 – Polideportivo Bajo Boulogne (Junín y Rivadavia).

Montevideo y Uruguay, Boulogne.



Miércoles 24 – C. Rosales 1196, Bajo San Isidro.

J. V. González y Thames, Villa Adelina.



Jueves 25 – Tomkinson y Av. Andrés Rolón, Beccar.

CAPS Beccar (Bergallo y Udaondo).



Viernes 26 – Polideportivo Bajo Boulogne (Junín y Rivadavia).

Yerbal 470, Boulogne.



Lunes 29 – Tomkinson y Av. Andrés Rolón, Beccar.

Yerbal 470, Boulogne.



Martes 30 – Manuela García 1565, Beccar.

Montevideo y Uruguay, Boulogne.



Miércoles 31 – Plaza Manuel Belgrano (Dean Funes y La Calandria).

C. Rosales 1196, Bajo San Isidro.