San Fernando y la Fundación Hematológica Sarmiento encabezaron una jornada de donación de sangre

La Plaza Mitre fue sede de una nueva jornada organizada por el Municipio y la institución médica solidaria con donación de sangre y concientización sobre la importancia de participar de las campañas para salvar vidas. “Como siempre, el Intendente Luis Andreotti a pedido que acompañemos esta iniciativa porque lo fundamental es que donar sangre, es donar vida”, manifestó el concejal Carlos Bergandi.



Muchas instituciones intermedias de la ciudad trabajan para ayudar a los vecinos ante diversas necesidades. Por esta razón, el Municipio de San Fernando busca articular con las mismas para beneficio de los vecinos. En esta línea, se desarrolló una jornada de donación de sangre y concientización junto a la Fundación Hematológica Sarmiento (FUHESA) en la Plaza Mitre.



El concejal Carlos Bergandi estuvo presente y manifestó: “Como siempre, el Intendente Luis Andreotti a pedido que acompañemos esta iniciativa porque lo fundamental es que donar sangre, es donar vida. Es para todos los que lo necesiten en momentos difíciles. Estamos haciendo la invitación a los vecinos y la idea es poder seguir adelante. Hoy ya han venido más de 50 personas, y la verdad que es un hecho importantísimo para el distrito y más que nada para el Banco de Sangre, a nivel nacional”.



Abel Martínez, Técnico de Hemoterapia y miembro de FUHESA, explicó que “la sangre es algo que se necesita básicamente para personas que ya tienen cirugías programadas, que van a ser transfundidas, como también para personas que tienen accidentes en la vía pública o que sufren sangrados; los hospitales, clínicas o sanatorios no cuentan con unidades de sangre en reserva por eso la idea es que la gente done voluntariamente preventivamente”.



Respecto a los requisito para donar sangre, Martínez detallo que “deben ser de 18 a 65 años o menores de 17 con autorización de los padres; tienen que ser personas básicamente sanas y sin determinadas patologías; la gente puede acercarse y preguntar, o puede llamar telefónicamente y se saca las dudas”.



Los vecinos que se acercaron a donar también compartieron su opinión. El sanfernandino Jonathan comentó: “Un compañero de colegio está diagnosticado con Leucemia, me hizo una invitación para venir a ayudarlo y colaborar con la campaña. Me parece muy importante y muy necesario para ayudar a la gente que se encuentra en situación de alguna enfermedad”.



Otro vecino, Javier, consideró que “es fundamental para la gente que necesita una operación, sobre todo en el Banco de Sangre en lo primordial; invitamos a todos los vecinos de San Fernando, a que donen sangre porque es para nosotros mismo y la gente que necesita”. Finalmente, Ramiro afirmó: “Es necesario siempre poder dar una mano al que lo necesita. Siempre que sea posible y te podes acercar, es muy bueno y realmente salva vidas”.