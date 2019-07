Lucía Cámara, la precandidata a intendente más joven por Vicente López

Su nombre es Lucía Cámara y en estas elecciones se presentará como la precandidata más joven a la intendencia de Vicente López con tan sólo 27 años. La lista del Nuevo Mas está encabeza a nivel nacional por la única precandidata mujer a la presidencia, Manuela Castañeira.



Ella es oriunda de Vicente López, al igual que su familia, nativos del barrio de Munro. “Nací en un hogar con tradición de lucha y solidaridad de clase, esta tradición se ve potenciada en mi militancia diaria”, relató Lucía.



“Mi acercamiento a la militancia comienza en el ISFDyT Jean Piaget de Vicente López donde conocí a la agrupación de mujeres Las Rojas en el año 2011. Las compañeras llamaron mi atención: cuando nadie hablaba del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ellas se plantaban y sin dobles discursos levantaban bien alto esta bandera. Aún cuando hablar de este elemental derecho era tabú y hasta las docentes las echaban de las clases por alzar la voz al respecto. Por esos años, me uní a Las Rojas, me organicé con ellas para ir a los Encuentros Nacionales de Mujeres. Además, participé del centro de estudiantes, ganando la conducción del mismo”, continúo.



Desde ese momento hasta hoy, estuvo presente activamente en los grandes acontecimientos que hicieron de masas al movimiento de mujeres. “Estuve en el primer Ni Una Menos allá por el 2015, en las vigilias por el derecho al aborto, en los múltiples pañuelazos, como los de la Quinta de Olivos y seguiré en las calles por esta lucha, porque no vamos a bajar los pañuelos hasta que cada mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y dejen de existir muertes en la clandestinidad del aborto”, declaró la precandidata. Además agregó, “no puede ser que sigan siendo las mujeres y las mujeres más jóvenes quienes sufran la violencia diariamente, como lo ocurrido con la joven de 16 años que la encontraron muerta con un golpe en la cabeza en un hotel alojamiento. Es evidente que Vicente López no es la excepción a la falta políticas de género y las pibas son las más vulnerables”.



Cámara afirma que lo que motivó su militancia en el Nuevo MAS (Movimiento al Socialismo) y Las Rojas fue el convencimiento, las ganas y la necesidad de querer cambiar esta realidad. “Realidad que golpea cada día más a los trabajadores y a las trabajadoras, como podemos verlo todos los vecinos de Vicente López. Municipio que supo tener una gran concentración industrial y hoy en día es un cementerio de fábricas”. La joven candidata ha estado presente en los distintos conflictos de despidos de trabajadores y cierres de fábricas como fue en PepsiCo, Atanor, Pilkington, entre otras. “Ahí estuve cada vez que los trabajadores lucharon, resistiendo en la brutal represión de PepsiCo, participando en la asambleas de los trabajadores de Atanor, solidarizándome con los despidos de la línea 41 de colectivos y acampando 100 días junto a mis compañeros trabajadores despedidos de Pilkington en su lucha por la reincorporación”, afirmó.



Como joven militante de Vicente López, Lucía Cámara acompañará la política de la única precandidata a presidenta Manuela Castañeira, quien también inicio su militancia como referente del movimiento de mujeres y la marea verde. Algunos de los puntos programáticos que se proponen desde esta lista:



- Ruptura con el FMI y no al pago de la deuda externa.



- Aumentar salarios y jubilaciones de la canasta familiar.



- Prohibir por ley despidos y suspensiones, y estatizar bajo control de sus trabajadores toda empresa que cierre.



- Reincorporación a todos los trabajadores que fueron suspendidos y despedidos en el Gobierno de Macri.



- Aborto legal, seguro y gratuito en el hospital público.



- Eliminar el impuesto al salario y los impuestos al consumo (IVA). Aplicación de impuestos directos a la riqueza, los grandes propietarios y las exportaciones.



- Triplicación de los impuestos para salud y educación pública.



La precandidata agregó, “necesitamos un Municipio al servicio de las necesidades de las y los trabajadores, atención pública en salud como garantizar el acceso a la educación pública de calidad y la implementación de la Educación Sexual Integral en todos los colegios. Quiero que Vicente López esté al servicio del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud”.