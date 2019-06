Tigre ya eligió a sus representantes en Fotografía, Poesía y Narrativa y Teatro, Danza y Música para los Juegos Bonaerenses 2019

El jurado seleccionó a los participantes de distintas categorías que representarán al Municipio en la etapa regional del certamen, a realizarse los días 3 y 4 de julio, en Escobar y Zárate respectivamente. Autoridades comunales los felicitaron y distinguieron.



Previo a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2019, el Municipio de Tigre seleccionó a los participantes que representarán al partido en las categorías Fotografía, Poesía y Narrativa, Teatro, Danza y Música. Autoridades locales felicitaron y distinguieron a los vecinos en cada una de las audiencias, que fueron realizadas en distintas dependencias distritales y que tendrán la próxima fase los días 3 y 4 de julio, en Escobar y Zárate respectivamente.



En Teatro, los resultados fueron los siguientes: el primer puesto en la categoría Juveniles lo obtuvo la obra “En el aire”, con la actuación de Rodrigo Priede, Candela de Biancheti, Dolores Casal y Francisco Padilla; y en Adultos, la obra “Con la frente marchita”, interpretada por Yolanda Chávez, Marta Petrongolo, Silvia Madero y Ana María Méndez. A su vez, en la categoría Personas con Discapacidad, en Narración Oral Escénica, representará al distrito Nahir Mercado.



Por otro lado, en Danza los vecinos se inscribieron en Tango y Folklore. En el primer caso, representarán al Municipio en la categoría Adultos Mayores la pareja de Alfredo Boncagni y María Dilger y en Sub 18 Camila Gigena y Javier Pérez. En el segundo caso, en la categoría Personas con Discapacidad, los finalistas fueron Natalia Troncoso y Jonatan Rojas; en Adultos Mayores, Cecilia Orellano y Alberto Avila; en Sub 18, Juan Sánchez y Malena Villanueva; y en Sub 15, Milagros Deglise y Christian Navarro.



En cuanto a Música, en la categoría Juveniles, de Rock, representará a Tigre la banda integrada por Javier Sosa, Juan Bolaño, Alejo Calvo, Gabriel Varela y Javier Bettiga Efren; mientras que en solista vocal, los resultados fueron los siguientes: Matías Quiroga en Personas con Discapacidad; Luis Lacroix en Adultos Mayores; Agustina Torres en Sub 15 y Valentín Vivas en Sub 18.



Por último, en Fotografía, Ramiro Sequeira resultó finalista en la categoría Juveniles y Adrián Marcel en Personas con Discapacidad. Por otro lado, en Poesía representarán al distrito Gisela Pereira, en la categoría Sub 15; Candela Borsani en Sub 18 y Lila Cremer en Adultos Mayores; y en Narrativa, los finalistas fueron Felicitas Sosa, en Sub 15; Gael Vallejo, en Sub 18 y Marta Pereira en Adultos Mayores