Propuestas Turísticas para vivir el eclipse en la provincia de Buenos Aires

Desde varios puntos de la provincia de Buenos Aires podrá observarse el próximo martes 2 de julio el eclipse total de sol y varios municipios acompañarán este fenómeno astronómico con diversas actividades, se informó oficialmente.



En Pergamino, la cita será de 14 a 18 en el Aeroclub local con mate y reposera. La observación se hará a las 17.43.



En Chascomús, el fenómeno podrá verse a las 17 en "La Bajadita" a orillas de la laguna. En caso de lluvia la actividad se realizará en el "Edificio del Turista", junto al lado del Espigón de Pesca.



La propuesta "Cuando el Día se hace Noche" será a las 15 en la Laguna de Navarro.



Se trata de una charla teórica y muestra práctica de la observación, a cargo de Claudio Martínez, profesor de matemáticas, docente de Astronomía, astrofotografía y observación del cielo, con entrada libre y gratuita.



En Bragado, la convocatoria será a partir de las 12 en el Club Naútico.



El eclipse finalizará al atardecer, aproximadamente a las 18 hs, momento en el cual dejará de ser visible desde Bragado.



Por su parte, Puán invita a "conectar con la energía del universo que trae este fenómeno único" desde la Laguna local a las 17 en el Salón del Sindicato Malteros.



En Junín, el fenómeno podrá verse desde el Parque Natural, un anfiteatro frente a la rotonda del monumento a Sandro.



Se anuncian colectivos gratis que saldrán de la Terminal de Ómnibus a las 14:30 y regresarán a la ciudad a partir de las 18:00.



Asimismo, Franklin (San Andrés de Giles) será la localidad con mejor ubicación de este partido para ver el eclipse y hará que este destino sea el lugar donde la totalidad del sol estará cubierta durante casi 2 minutos, indicaron desde el municipio.



En tanto, desde la Laguna de Monte se podrá ver el fenómeno a las 17.43.



También se verá en Arrecifes, Carmen de Areco, Cañuelas, Chacabuco, Chivilcoy, Ezeiza, Rojas, Salto y Suipacha.



Cuidados al observar

Los especialistas aconsejan buscar un lugar elevado en el horizonte, libre de obstáculos y en dirección noroeste para observar este eclipse. En tanto, hay algunas recomendaciones para evitar las afecciones oculares graves (e incluso la ceguera) que podría generar mirar el fenómeno.

- No mirar al sol directamente (bajo ninguna circunstancia).

- No mirarlo con lentes de sol, vidrios ahumados, radiografías, negativos velados o CDs.

- No mirarlo a través de binoculares ni telescopios sin filtros profesionales.

- Utilizar filtros para máscara de soldar de índice 14 o mayor.

- Utilizar anteojos con filtro de reflexión específicos para eclipses solares.

- Observarlo por proyección a través una cámara oscura.