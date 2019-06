Detienen a una mujer policía y a dos hombres por el robo boquetero de $500.000 en una financiera en San Isidro

Dos hombres y una mujer de la Policía Federal Argentina fueron detenidos hoy acusados de integrar una banda de boqueteros que hace 11 días se robó una caja de seguridad con medio millón de pesos de una financiera de San Isidro, informaron fuentes policiales y judiciales.

El robo ocurrió durante la madrugada del feriado del lunes 17 de junio en un local donde funciona la financiera Valores Norte y un local de Rapi Pago, en el pasaje Aldo Garrido (ex Chacabuco) al 391, a 150 metros de los tribunales de San Isidro y en la misma cuadra donde en 2009 asesinaron al policía por el que rebautizaron esa calle.



Según la investigación del fiscal de San Isidro Patricio Ferrari y los detectives de la comisaría 1ra. y la Jefatura Departamental Conurbano Norte, el día anterior, es decir el domingo 16 de junio, dos hombres primero rompieron los candados y lograron ingresar al local de ropa femenina que está situado al lado de la financiera.



"Desde allí trabajaron con total tranquilidad, ya que ese negocio estaba cerrado y no tiene alarma ni cámaras de seguridad. Hicieron el boquete y entraron a la financiera a las 2:40 de la madrugada del feriado", dijo a Télam una fuente judicial.

Los delincuentes fueron directo a un sector donde había una caja de seguridad en la que entonces se guardaban 490.000 pesos en efectivo del Rapi Pago, según precisaron las fuentes.



Los ladrones quedaron filmados por una cámara de seguridad llevándose la caja y subiendo a un auto estacionado en la cuadra.

Tras una serie de tareas de inteligencia y análisis de imágenes de las cámaras de seguridad, los pesquisas lograron identificar al auto Fiat Grand Siena usado por la banda y su patente.



Anoche, la policía de San Isidro logró interceptar el auto buscado en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda, y detuvo a su conductor, identificado como Esteban Javier Araujo González (28), de nacionalidad uruguaya, y quien ya estaba en la mira porque tenía una cédula azul de autorización de manejo para el vehículo buscado.



El celular secuestrado a Araujo González le dio a los investigadores llamadas y mensajes que lo involucraban en forma directa en el hecho y el nombre de otros implicados.



Tras una serie de allanamientos de urgencia en Avellaneda, el fiscal Ferrari dispuso dos nuevas detenciones.

En primer lugar, apresó en Dock Sud a Sergio Fabián Estrada Mansilla (41), con antecedentes, quien, según la investigación, fue el coautor del robo boquetero.



En su domicilio, según voceros policiales, se secuestraron los handies que se cree usaron la madrugada del hecho para comunicarse y escuchar la frecuencia policial.



El fiscal también decidió dejar aprehendida y acusada de encubrimiento, a la pareja del uruguayo, Liz Ángela Márquez Menguez (32), una mujer policía que se desempeña en la División Reclutamiento de la PFA.



"En el celular descubrimos mensajes en los que queda claro que estaba al tanto del robo. Además, luego del hecho, su pareja le avisa que estaban yendo a repartir la plata a la casa de su cómplice, y que no había tanto dinero como esperaban", dijo a Télam uno de los investigadores.



Los tres acusados serán indagados en las próximas horas en los tribunales de San Isidro por el fiscal Ferrari, quien les imputa a los hombres el delito de "robo agravado por efracción y por haber sido cometido en poblado y en banda", y en el caso de la mujer, "encubrimiento agravado". (Télam)