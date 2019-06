En el Día del Test del VIH, Tigre realizó controles y atendió consultas

En el hall de la Estación de Trenes, el intendente Julio Zamora participó de la jornada y acompañó a los vecinos para concientizar sobre la importancia de hacerse el estudio de forma voluntaria, gratuita y confidencial en pocos minutos.



El Municipio de Tigre volvió a sumarse al Día de la Promoción del Test de VIH. El intendente Julio Zamora participó de una jornada que se realizó en el hall de la Estación de Trenes del distrito; y tuvo como objetivo brindar a los vecinos controles voluntarios, gratuitos y confidenciales para detectar el virus.



"Es importante recordar que somos el municipio que más centros de atención y testeo tiene de la Argentina. Todos los centros de salud, los distintos operativos que hacemos en las plazas y las jornadas como estas son lugares donde todos los vecinos pueden venir y hacerse el test de forma rápida", destacó el jefe comunal.



Y agregó: "El VIH es una enfermedad que tiene tratamiento y una calidad de vida normal. Por eso, seguiremos trabajando en distintas políticas públicas que buscan cuidar la salud de nuestra población".



Alrededor de 110.000 personas viven con VIH en el país y 40 millones en el mundo. Las personas que viven con el virus en la Argentina sufrieron algún episodio de discriminación por esta causa y eso los encuentra con mayores dificultades a la hora de conseguir trabajo. El uso del preservativo es la única forma de prevenir su transmisión.



El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) puede no presentar síntomas durante mucho tiempo, sin embargo, a largo plazo debilita las defensas y es consecuencia de la aparición de otras enfermedades. En los resultados tardíos, el tratamiento es más complejo. Las personas que son diagnosticadas tempranamente, además de acceder a los controles y tratamientos en forma gratuita, pueden lograr que el VIH sea una infección crónica y llevar una vida saludable.



"Desde hace varios años nuestra política municipal es muy fuerte en relación al trabajo que se hace desde la prevención y el acceso al diagnóstico. Buscamos que la gente se acerque para saber si tiene o no VIH. El test consta de una punción en el dedo que a los 15 minutos arroja un resultado: negativo o positivo preliminar que luego se puede confirmar con una prueba mayor que busca carga viral en la sangre. El vecino de Tigre se acerca mucho al sistema de salud y busca en la parte municipal lo que nosotros podemos darle", explicó el coordinador Programa VIH/Sida, ITS y Hepatitis Virales, Sebastián Vázquez Montoto.



Los vecinos pueden realizarse el test rápido, con resultados en pocos minutos, en todos los centros de salud del durante todo el año. Además, existen puntos de distribución gratuita de preservativos en todos los centros de salud y otras dependencias municipales, al igual que los controles y tratamientos.



Los interesados en obtener más información pueden comunicarse a través de la línea gratuita 0800-122-TIGRE (84473) o al 5282- 7558; o a través del correo electrónico: vih@tigre.gov.ar.



Participaron también de la jornada: los concejales Gisela Zamora y Rodrigo Molinos; el secretario de Salud, Fernando Abrazom; y la directora general de Medicina Preventiva, María José Viani.