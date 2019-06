San Fernando entregó calefactores para acondicionar las Escuelas Primarias N° 3 y 23

Los concejales Ignacio Pérez y Ana Hansen, y los consejeros escolares Matías del Federico y Noelia Ordoñez otorgaron los equipos de calefacción, a través del Programa Municipal de ´Ayuda a Escuelas Provinciales´. Se trata de una iniciativa solventada con fondos propios de la Comuna. En el verano se renovador 20 establecimientos educativos con una inversión de 100 millones de pesos.

El Municipio de San Fernando asiste a establecimientos educativos bonaerenses con importantes necesidades edilicias a través del Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales'. Además, se otorgan mobiliario escolar, pizarrones, ventilados, calefactores, kits deportivos, materiales didácticos y equipamiento necesario en general. De cara al ciclo lectivo 2019, se renovaron 20 edificios escolares con una inversión de más de 100 millones de pesos.



En este marco, los concejales Ignacio Pérez y Ana Hansen, y los consejeros escolares Matías del Federico y Noelia Ordoñez entregaron en representación del Municipio equipamiento para calefaccionar las Escuela Primarias N° 3 y 23, ubicadas en Villa Jardín. "Empezó el frío fuerte, estamos en invierno, y el Municipio siempre presente a través del programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, para que los chicos tengan un buen pasar en el colegio y no pasen frío”, sostuvo el edil sanfernandino Ignacio Pérez.



“El municipio invierte muchísimo en las escuelas –agregó- y en la educación de los chicos. Siempre renovamos todos los años las escuelas, este año se hicieron muchísimas, y con el tema del gas, el Municipio hizo prueba de hermeticidad de todas las instalaciones. A través de eso, estamos llegando para que puedan colocar estas 12 estufas que entregamos a la Escuela Primaria 13, y a la Escuela N° 3 le entregamos 9".



Por su parte, el consejero escolar Matías del Federico, explicó: “Siempre con el acompañamiento del Municipio presente que fue el que dio una mano, Consejo Escolar acompaña con mucha alegría para estos días de frío poder estar más calentitos los chicos. Esto forma parte de una entrega integral que se viene haciendo en diferentes escuelas. La verdad que la ayuda del Municipio es muy importante, porque es la que nos permite poder llegar a todos los vecinos".



A la Escuela Primaria Nº 23 el Municipio le entregó 12 calefactores de tiro balanceado y a la Escuela Nº 3 se le entregó 9 equipos.



Las autoridades escolares manifestaron su agradecimiento por la acción de la Comuna. Laura Roldán, Vicedirectora EPB N° 3, consideró que "es importante sobre todo a la mañana que se siente más el frío, y que los chicos puedan venir acá a la escuela y sentirla calentita es importante; Y para los grandes no es lo mismo estar trabajando con campera que estar más cómodos en el salón y aprendiendo, que es importante para la comunidad y la escuela".



Y el docentes de la EPB N° 23, Gastón Parés, destacó: "Nos viene muy bien, la verdad que vino con todo el invierno, está complicada la situación, y quiero aprovechar para agradecer al Municipio por una vez más subsanar el déficit en la gestión de la provincia de Buenos Aires que no ha venido en ningún momento a hacerse cargo de las situaciones que nosotros hemos reclamado. En cambio, siempre hemos tenido respuesta del Municipio de San Fernando”.