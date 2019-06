Los ejes de la campaña de Sergio Massa en la provincia: identidad propia y apoyo a Alberto Fernández

El líder del Frente Renovador y primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos por Buenos Aires, Sergio Massa, comenzará la semana que viene a moverse en el territorio provincial, en base a una campaña donde buscará marcar una identidad propia, con muchos de sus allegados.

En este marco, allegados al tigrense señalaron a NA que las referencias a Cristina Kirchner, con quien viene postergando una foto de campaña conjunta pese a los frecuentes contactos entre ambos, serán contadas, y en cambio sí habrá un pronunciamiento verbal permanente de apoyo a Alberto Fernández.



"La campaña va a estar más enfocada en su persona pero apoyando a la fórmula presidencial, en especial a Alberto, que es la cabeza de la coalición de partidos", indicaron a Noticias Argentinas fuentes del Frente Renovador.



De esta manera, ocultando cualquier signo de identificación con Unidad Ciudadana, el tigrense busca justificar su retorno al PJ después de largos años de enfrentamiento con Cristina Kirchner, con quien ahora comparte fuerza electoral.



"La campaña va a estar dirigida al territorio bonaerense, pero eventualmente Sergio hará alguna salida a las provincias en caso de que acuerde eso con Alberto", revelaron a NA allegados a Massa.



En sus incursiones en el territorio, el ex intendente de Tigre estará acompañado por los candidatos que el Frente Renovador logró colar en las listas del Frente de Todos, tras el trabajoso acuerdo al que arribó con el kirchnerismo sobre el filo del cierre de alianzas. .



Por la provincia de Buenos Aires, Massa consiguió que incluyeran en la nómina de diputados nacionales a Cecilia Moreau (6°), Ramiro Gutiérrez (13°) y Alicia Aparicio (16°) en lugares "entrables", y a Carlos Selva (19°) y Jimena López (20°) un poco más rezagados.



En las listas de legisladores provinciales, se integraron Malena Galmarini de Massa y Rubén Eislaman por la primera sección electoral, Vanesa Spadone por la segunda, José Luis Pallares por la tercera, Alexis Guerrera y Valeria Arata por la cuarta, Germán Di Cesare y Marcela Faroni por la quinta, Paula Cucco por la sexta, Luciana Padulo por la séptima y Juan Malpeli por la octava.



En aquellos municipios gobernados por el PJ o por el Frente Renovador, Massa se mostrará con el respectivo intendente, y no se descarta que en alguna visita haga tándem con el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, o en su defecto con la compañera de fórmula del economista, Verónica Magario.



El diseño de la campaña viene siendo cuidadosamente elaborado en el búnker que Massa montó en sus oficinas de Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro.



Pese a que fue vetado por Cristina Kirchner y La Cámpora como candidato para las listas legislativas, el diputado Diego Bossio, que fungía como jefe de campaña de Massa, sigue integrando el equipo del líder del Frente Renovador.



La llegada de Massa al Frente de Todos que lideran Unidad Ciudadana y el PJ se precipitó tras el desplome de la tercera vía que representaba Alternativa Federal.



No sólo Massa terminó desertando de ese espacio que agrupaba a dirigentes del peronismo no kirchnerista y a un número considerable de gobernadores del PJ, sino también el senador Miguel Pichetto, quien aceptó el ofrecimiento para ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.