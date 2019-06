Explotó un contenedor con ácido nítrico en Villa Bosch

Un contenedor con ácido nítrico explotó esta tarde en un depósito situado en Martín Fierro y Montanelli, en la localidad de Villa Bosch, partido bonaerense de Tres de Febrero, lo que generó un incendio que es combatido por tres dotaciones de bomberos.



El hecho ocurrió en la intersección de Martín Fierro y Avenida Márquez, lugar al que arribaron efectivos y bomberos de la Policía bonaerense, quienes continúan trabajando en la zona. "Se produjo la combustión y posterior explosión en un contenedor de residuos químicos, acudiendo rápidamente cuatro dotaciones de bomberos y Defensa Civil", explicaron fuentes policiales.



También se confirmó que el incidente fue ocasionado en la fábrica Diversey Lever. "Un operario mezcló involuntariamente ácido nítrico (1.000 litros) y ácido fórmico (500 litros), lo que provocó el derrame de dióxido de nitrógeno y la posterior aparición de la nube", ratificaron.



"No hay heridos u hospitalizados; el vuelco fue contenido por la brigada ante incidentes de la misma empresa", ampliaron las autoridades en el lugar.



"No hubo incendio, lesionados ni contaminación ambiental. Tampoco se registraron daños. Se inició el protocolo correspondiente para contener dichos vapores que generaron un olor nauseabundo", explicaron fuentes policiales.



También relataron que "la reacción ocurrió al mediodía. La nube de dióxido de nitrógeno, que afortunadamente no es tóxico agudo, fue aplacada con agua, por lo que se la solubilizó y se convirtió la nube de gas en una solución acuosa para finalmente acumular este producto en rejillas de contención".



Las autoridades, sin embargo, llevaron tranquilidad a los vecinos del lugar: "La nube que se formó fue de un gas no tóxico, por eso no hay mayores peligros a la hora de circular por la zona".