Agenda del Fin de Semana en Pilar

En el marco del programa Activate, se invita a todos los vecinos y turistas a las actividades gratuitas que brindará el municipio a lo largo del fin de semana.

VIERNES 28/5



Dani La Chepi presenta "Ella", show de humor y música. 21:30 hs. En el Teatro Municipal Lope de Vega (Pedro Lagrave 725). Entradas al 0230-4664676.



SÁBADO 29/6



Plaza Viva. A partir de las 17hs. Espectáculos en vivo con la participación de artistas locales de distintos géneros musicales, en la Plaza 12 de Octubre. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.



Inauguración de la muestra plástica "Arte en las Venas", de Eduardo Vázquez y Diego Vásquez. 19 hs. En la Casa de Cultura de Preisdente Derqui (Antonio Toro 451). Gratuito.



Aquí y Ahora Teatro presenta "El Secreto del Éxito", de Roberto Maiocco. Dirección Vanesa Caldara. 21 hs. En el Teatro Municipal Lope de Vega (Pedro Lagrave 725). Entradas al 0230-4664676.



Grupo Teatro Vamos presenta "Nuestra Señora de las Nubes", con Hubo Alba y Valentina Caffera. 21 hs. En la Casa de Cultura Del Viso (Gonnet 7057). Información sobre las entradas, llamar al 02320 40-9360.



Presentación del libro "Una polaca detrás del mostrador", con la participación de la escritora local Mirka. 18:30 hs. En el Centro Cultural Federal de Pilar (Pedro Lagrave 281). Gratuito.



9Hs: Se desarrollan los partidos de la 4° fecha de la Liga Municipal Comunitaria de Fútbol 7 en el Polideportivo de Pilar (se suspende por lluvia)



9Hs: Se juegan los cotejos de la 5° y 6° fecha de la Liga Municipal de Hockey en el Instituto "Carlos Pellegrini" (se suspende por lluvia)



11Hs: Se llevan a cabo encuentro amistosos de handball para las categorías inferiores masculinas y femeninas de la Escuela Municipal de Handball, que se medirán con Polideportivo de Maquinista Savio en el microestadio "Ricardo Rusticucci" (NO se suspende por lluvia)



12Hs: Se juegan los encuentros correspondientes a la 7° fecha de la Liga Municipal Comunitaria de Fútbol Femenino en el Polideportivo de Pilar (se suspende por lluvia)



14Hs: Se disputan los cotejos válidos por la 5° fecha de la Liga Municipal de Handball Femenino en el microestadio "Ricardo Rusticucci" (NO se suspende por lluvia)



16Hs: Clase especial de "Pilar se Mueve" en el Corredor Aeróbico de Pilar con la presencia de todos los integrantes del staff docente del programa (se suspende por lluvia)



Escuelas Deportivas Municipales



9Hs: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS CON DISCAPACIDAD Y UNIFICADOS en el Polideportivo de Pilar (Fitz Roy y Mercedes)



10Hs: FÚTBOL FEMENINO en el Polideportivo de Pilar (Fitz Roy y Mercedes)



10.30Hs: FÚTBOL FEMENINO INFANTIL: Para chicas de hasta 11 años en el Polideportivo de Pilar (Fitz Roy y Mercedes)



10.30Hs: AJEDREZ en el club Atlético Pilar (Ituzaingó 759)



11Hs: VOLEY en la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi (Santa Lucía y Soler).



11Hs: BÁSQUET FEMENINO en el club Unión de Del Viso (French y Chiclana)







11Hs: VOLEY FEMENINO: en la Sociedad de Fomento Villa Astolfi (Santa Lucía y Soler)



12Hs: GIMNASIA AERÓBICA: (grupos de Infantiles (6 a 10 años) y Juveniles (11 a 15 años)): en Moreno 1365 de Villa Rosa



17Hs: KABADDI: (12 años en adelante) en el Polideportivo de Pilar (Fitz Roy y Mercedes)



DOMINGO 30/6



Fiestas Patronales de Derqui. La agenda comenzará a las 11, con el acto protocolar y del desfile en la Av. de Mayo entre Rivadavia y San Martín. A las 14 horas, en el predio del ferrocarril, comenzarán los espectáculos de artistas locales, mientras que a las 17 horas se hará la elección de la Reina de Presidente Derqui. El cierre de la fiesta estará a cargo de Viru Kumbieron.



Plaza Viva. A partir de las 17hs. Espectáculos en vivo con la participación de artistas locales de distintos géneros musicales, en la Plaza 12 de Octubre. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.



Gala Mágica, shows de magia e ilusionismo. 20 hs. En el Teatro Municipal Lope de Vega (Pedro Lagrave 725). Gratuito.



9Hs: Continúa la disputa de la Liga Municipal Comunitaria de Fútbol 11 con los partidos de una nueva fecha (se suspende por lluvia)



14Hs: Se llevan cabo los cotejos válidos por la 8° fecha de la Zona 2 de la Liga Municipal de Básquet Femenino en el club Honor y Patria de Capilla del Señor. (NO se suspende por lluvia)



Escuelas Deportivas Municipales



15Hs: FOOTGOLF: (12 años en adelante) en Los Álamos Golf Club de La Lonja (Saraví s/n).