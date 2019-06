26/06/2019 - 21:21 | Información General / Anses extendió la moratoria previsional para mujeres de entre 60 y 65 años con aportes incompletos Herramientas: Compartir: La ANSeS prorrogó por tres años la moratoria previsional que vencía el 23 de julio y beneficia a mujeres de entre 60 y 65 años que no alcanzan a cubrir la cantidad de años de aportes para acceder a una jubilación.

Según informó hoy el organismo, se trata de la Ley 26.970 que vencía el próximo 23 de julio y continuará vigente hasta el 2022 para mujeres que tengan entre 60 y 65 años.



En los últimos días, desde la oposición habían solicitado que se extendiera el vencimiento e incluso llegaron a convocar a manifestaciones para reclamar la prórroga.



En realidad, si la moratoria no se extendía, las mujeres entre esas edades, con menos de 30 años de aportes, iban a estar impedidas de jubilarse.



De ese modo, sólo podían acceder a la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) una vez cumplidos los 65 años y cobrar solo el 80 por ciento del haber mínimo, sin importar los años aportados al sistema.



Para adherirse a la moratoria ahora prorrogada, las trabajadoras que cumplan la evaluación socioeconómica -análisis de ingresos y bienes- podrán incluir períodos laborales comprendidos entre los 18 años de la titular y el 31 de diciembre de 2003.



La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.



En el caso de los hombres que hayan cumplido la edad jubilatoria antes del vencimiento anterior de esta moratoria (18 de septiembre de 2016), por los próximos tres años pueden solicitar la adhesión.



Al respecto, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, expresó: "Desde el gobierno nacional somos plenamente conscientes del aporte clave que realizan las mujeres al desarrollo del país y las familias a través del trabajo de cuidado no remunerado".



"Es reconocer a todas las mujeres que trabajaron en la informalidad y, a la vez, promover su empoderamiento y autonomía económica", indicó la funcionaria.



El director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, destacó: "Estas mujeres se pusieron la vida al hombro como cualquier trabajador. El problema es que algunas tenían un empleador que quizá no les hacía los aportes. Otras tuvieron trabajos no registrados".



"Hay muchas historias distintas, pero lo que es común en todas ellas es que se quedaron afuera del sistema por la informalidad laboral que lamentablemente afecta desde hace décadas a nuestro país", indicó.



Agregó que el propósito de la prórroga es "reparar esa condición de informalidad, de precarización en la que muchas mujeres trabajaron, para que en sus vidas de adultas mayores puedan ser mujeres autónomas".

