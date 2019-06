26/06/2019 - 20:20 | Actualidad / Los afectados por el apagón en La Plata no pagarán la factura de luz y EDELAP fue multada en $150 millones Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció hoy que los afectados por el apagón de la ciudad de La Plata no tendrán que pagar la factura de luz de este mes y multó a Edelap en 150 millones de pesos.

En tanto, Edelap, emitió un comunicado en el que asegura que reparó el cable que se rompió y dejó a toda la zona Norte de la ciudad sin luz desde el pasado sábado.



En conferencia de prensa, el vicegobernador Daniel Salvador, además de anunciar este miércoles el resarcimiento para los usuarios afectados por el corte del suministro eléctrico y la "fuerte multa" a la distribuidora, repasó los trabajos que el municipio llevó a cabo durante los cuatro días que duró el corte de energía eléctrica.



Además, comentó que se le va a exigir a la prestataria del servicio que adelante las obras previstas para el 2020 para que las mismas se concreten este año.



El intendente de La Plata, Julio Garro, anunció que los vecinos afectados "no pagarán la tasa de alumbrado" y que los comerciantes quedarán exentos "del pago de tasas municipales del período en curso".



En su comunicado, Edelap informó que "el cable subterráneo de Alta Tensión (de 132 kilovolts) que abastece a la Subestación City Bell ya se encuentra operativo y en condiciones de suministrar energía a la zona norte de La Plata".



"El personal -agregó- se dispone en estos momentos a llevar adelante el complejo proceso de reconfiguración de la red y el retiro de los 66 grupos electrógenos (con una capacidad de 74 MVA) que fueron instalados en la zona, incluyendo el Parque Generador movilizado desde Rosario, para retornar a la provisión de energía desde la subestación".



Edelap también explicó que luego se retirarán paulatinamente los generadores dispuestos en distintos puntos de la zona norte y que "este despliegue será más prolongado y demandará de un trabajo arduo que se extenderá durante toda la tarde y noche de hoy".