La actriz Florencia Berttoti en Protagonistas San Isidro II edición

Invitados por la Vicepresidente del Concejo Deliberante Rosalía Fucello: la actriz Flor Bertotti, el DJ Tommy Muñoz y el rugbier del momento Tito Díaz Bonilla estuvieron presentes en un 3° encuentro de Protagonistas San Isidro.



Con la finalidad de promover un estilo de vida creativo, positivo y entusiasta entre los jóvenes, el ciclo Protagonistas San Isidro se presentó en exclusiva a la actriz Florencia Bertotti, el emprendedor Tommy Muñoz y el rugbier Tito Díaz Bonilla de modo de generar un espacio íntimo para conocer de primera mano los desafíos y logros de estas figuras destacadas.



Una Florencia Bertotti, consistente en su mensaje de disfrutar cada día y trabajar los vínculos desde la generosidad. Y aunque una escarbe, ella tendrá la respuesta: "Elijo ver el vaso medio lleno siempre". “Tenerla en Protagonistas San Isidro fue una oportunidad para pensarnos desde un espacio más luminoso, donde hay tiempo para elegir qué queremos.” Comento con mucha alegría Rosalia Fucello



Con buen humor, como cuando se lo ve en la tele, Muñoz dio sus primeros pasos en el mundo del running cuando decidió empezar a correr por el barrio. A partir de entonces no paró, hasta alcanzar sus primeros 42K. "La primera maratón que corrí fue un sufrimiento, tardé 4 horas con 40 minutos y pesaba 104 kilos. Pero abandonar no estaba en mis planes", les contaba ayer a los jóvenes que se acercaron.



Por su parte Tito Díaz Bonilla comentó: “Todo jugador que está acá tiene ese objetivo". "Es el sueño de toda mi vida, no de ahora. Pero tengo un camino que transitar y la cabeza está puesta en otro lado", añade. Ese lugar es Jaguares y ese camino es el Súper Rugby 2019.



Testimonios que invitaron a pensar y re pensar las decisiones que uno toma en la vida, el atreverse, no bajar los brazos y trabajar siempre con mucha fuerza y humildad y generosidad! Una invitación a dar lo mejor de cada uno en pos de un mejor lugar en el mundo.