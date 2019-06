ATE Zona Norte denunció un fuga de gas en la Escuela EP Nº31 de Vicente López

Desde el sindicato señalan que las autoridades provinciales y municipales están al tanto desde hace meses || Los auxiliares señalaron que el olor proviene de una hornalla en la cocina, que es fuerte y se puede sentir desde los pasillos del colegio



La Escuela EP Nº31 de Vicente López, ubicada en la calle Marconi 3035, sufre una preocupante fuga de gas en su establecimiento según denuncia el gremio de trabajadores estatales, ATE Zona Norte.



Según el delegado Gabriel Varela, “la escuela presenta una pérdida de gas en una de las hornallas de la cocina. Esto fue denunciado hace varios meses atrás y quedó asentado en varias reuniones que mantuvimos con el subsecretario de Educación del municipio, José Jaime. Nosotros tenemos periódicas reuniones con el municipio para tratar distintas temáticas como el Servicio Alimentario Escolar (SAE) hoy en manos de la gestión de Jorge Macri. En ese marco hicimos el reclamo por esta peligrosa fuga y se comprometieron a arreglarla, promesa que aún no se cumplió”.



En ese sentido agregó que “lo curioso es que ya fueron más de una vez gasistas a revisar la pérdida pero no sabemos, y nos preocupa, porque no la arreglan. A esto se suma una falta total del mantenimiento de las instalaciones que hace del lugar un espacio inseguro para trabajar y que haya chicos alrededor. La pérdida de gas es tan importante que se llega a oler desde el pasillo en las afueras de la cocina”.



Consultado por el diálogo con las autoridades del colegio respondió: “La directora no quiere suspender las clases para que los chicos no pierdan el desayuno y la merienda pero eso se puede solucionar pidiendo viandas hasta que se arregle. También tenemos el riesgo que si hacemos la denuncia en la empresa de gas se proceda a la clausura y sabemos los inconvenientes que se pueden generar para conseguir la habilitación nuevamente”.



“Las autoridades provinciales como municipales hacen caso omiso a esta problemática. Lamentablemente no es el único caso en el distrito. Hay colegios que no prenden las estufas por el mal estado de las mismas y hay escuelas con problemas en la caldera” concluyó Varela.



Por último mañana, miércoles 26, habrá un “frazadazo” de los estudiantes de la Media Nº3 y la EP Nº18 denunciando que hace más de un año están sin conexión de gas en el establecimiento.