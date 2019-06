Se inauguró “Superconurbano 2” en la Quinta El Ombú de San Fernando

La misma exhibe 40 Superhéroes de juguete fusionados con objetos cotidianos, realizados por el artista Enrique Burone Risso. La muestra –con entrada libre y gratuita- estará abierta hasta el sábado 20 de julio de 10 a 16 horas, en Libertador 600.



En la Quinta El Ombú (Libertador 600) se inauguró la muestra artística “Superconurbano 2” que integra a más de 40 Superhéroes de juguete fusionados con objetos cotidianos, que muestran la realidad del conurbano.



El Director de Cultura y Turismo del Municipio, Néstor Torchia, expresó: “Este es un fin de semana repleto de actividades culturales en todo el distrito; acá tenemos la muestra ‘Superconurbano 2' de un gran artista sanfernandino como es Burone Risso, que es para toda la familia, basada en los superhéroes, que pueden compartir desde chicos hasta jóvenes y adultos. Estamos orgullosos que la Quinta El Ombú podamos disponer de una muestra tan importante como ésta”.



Y anunció: “También disponemos de distintas actividades este fin de semana como una presentación de libro en el Museo y el ciclo de Mujeres que continúa en el Teatro Martinelli. Invitamos a todos los vecinos a que nos sigan por la página del Municipio y que se acerquen al Teatro para poder ver la diversa oferta cultural que tenemos”, concluyó Torchia.



El artista Enrique Burone Risso, autor de estas singulares y originales obras, explicó: “'Superconurbano 2' es una muestra distinta que en realidad es un proyecto de cinco muestras. Esta es la segunda; la primera se hizo el año pasado en el HCD de San Isidro, y ahora la traje a San Fernando. Es una mezcla de ficción y realidad, que toca un tema difícil como la inseguridad, con elementos como juguetes”.



“Hay una intención: si uno ve cada obra, ve el juguete pero siente en profundidad que hay algo más allá que tiene que ver con el conurbano donde vivimos. Es una muestra individual importante, que incluye la proyección de un video de ‘Batman del Conurbano' que le da realidad el personaje, saliendo del juguete. Más allá que toca un tema difícil, también es alegre y tiene una parte lúdica. La obra estará exhibida cerca de un mes, suficiente tiempo para que la gente pueda venir”, finalizó.



En cuanto a los visitantes, Juan, apodado “Gianni”, vecino de San Fernando y fotógrafo, opinó: “A Enrique lo conozco desde hace tiempo, hicimos algunos trabajos juntos con sus personajes y su obra que conozco; es original y un poco controvertida si se la busca. Es lo que me gusta de las muestras de arte, no sólo por la estética, sino por el mensaje que transmiten”.



Roberto, vecino de San Miguel, agregó: “Vi otras obras de Enrique, y me gustan mucho. La verdad que esta muestra es bastante original, muy buena, y comprende todos los temas de lo que está pasando”.



Y Aldo, vecino de San Fernando, opinó: “Me parece una obra muy creativa y simpática. Al principio uno se divierte con los ‘juguetitos', y luego se da cuenta que tiene una profundidad certera en muchos casos, y hasta bastante profunda en cuanto al reclamo social y comprometido”.



Cabe destacar que “Superconurbano 2” permanecerá abierta en Libertador 600 hasta el sábado 20 de julio, y podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas.