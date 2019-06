25/06/2019 - 19:30 | Zonales / San Fernando Andreotti recibió a los Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente de San Fernando Luis Andreotti y el Diputado Provincial Juan Andreotti mantuvieron un encuentro con los veteranos de guerra, quienes les entregaron unos cuadros en reconocimiento por la labor del Municipio acompañando a la institución con varios programas de salud, cultura, deporte y educación, y la histórica renovación de su sede.

El Municipio de San Fernando acompaña activamente a instituciones intermedias, clubes de barrios, sociedades de fomento y centros de jubilados que cumplen una importante funciona social en el distrito. Es política de la gestión del Intendente Luis Andreotti apoyar a organizaciones de la comunidad que ayudan a recomponer el tejido social y mejorar la calidad de vida.



El Jefe Comunal, junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, recibieron en el Palacio Municipal a miembros del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, quienes les obsequiaron cuadros conmemorativos por toda la labor que realiza el Municipio acompañando a los veteranos de guerra. Hace poco tuvo como gran coronación la renovación total de la sede de los ex combatientes.



“Ellos siempre están colaborando con el Municipio y nosotros siempre tratando de estar cerca de las instituciones, más nuestros veteranos que tanto han dado y fueron tan solidarios con el pueblo argentino. La relación es excelente, desde que llegamos siempre tuvimos una buena convivencia, pero aparte ellos trabajan mucho con la comunidad”, manifestó el Intendente Luis Andreotti.



En este sentido, destacó que “trabajan mucho con los colegios y las instituciones; recorren y explican lo que fue la guerra de las Malvinas; mantienen vivo el amor por las Malvinas, así que cumplen un rol fundamental en San Fernando”.



Por su parte, el Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, Luis Gauna, manifestó: “Esto es más que nada un regalito que teníamos pendientes, desde el 2 de abril, en la última vigilia que no puedo estar presente Luis.



Quedó pendiente, y ahora se pudo concretar el regalo, es un agradecimiento, por todo el apoyo incondicional que él tiene con nosotros. Todo, todo positivo, cuando tenemos algún inconveniente, necesidad o urgencia, no tenemos más que comunicarnos con el Municipio y ahí están, siempre están”. Volver