Más de 2 mil alumnos prometieron Lealtad a la Bandera en San Isidro

El intendente Gustavo Posse presidió esta mañana la ceremonia que se realizó en el Colegio Carmen Arriola de Marín, en la que participaron chicos de cuarto grado de escuelas públicas y privadas del distrito.



Ante la emoción de cientos de familiares, en un gimnasio teñido de celeste y blanco, más de 2 mil alumnos de colegios de San Isidro prometieron esta mañana lealtad a la bandera Argentina en el Colegio Carmen Arriola de Marín.



El intendente Gustavo Posse presidió la ceremonia en la que los chicos de cuarto grado de escuelas públicas y privadas juraron respetar y defender la bandera.



“Hace 72 horas estábamos celebrando en Villa Adelina y hoy aquí con más de 50 instituciones educativas. Es impresionante el clima que se vive, no sólo desde el lado de los chicos sino también de los adultos que recordamos nuestra promesa y reafirmamos valores”, expresó Posse.



El acto contó con la presencia de la agrupación "Ex combatientes de Malvinas San Isidro" y de la banda del Regimiento de Artillería N°1 del Ejercito Argentino “Ituzaingo”, quien interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y distintas marchas patrióticas que animaron la celebración.



Sin disimular su emoción, Julia González subrayó: “Es muy emocionante ver a mi hijo prometer lealtad a la bandera. Particularmente a nosotros nos llega mucho este día por ser parientes de Belgrano, ya que la bisabuela de mi mamá era Peri, mamá del prócer”.



Junto a su hijo Mateo, Ricardo Justiniano comentó: “Me trae mucho recuerdos de cuando yo era chico. Me encantó el acto y ver a tantos chicos tan comprometidos que, sin dudas, son el futuro de nuestro país”.



La abanderada Bianca Jorda, alumna del colegio Ceferino Namuncurá, completó: “Estoy muy feliz de haber compartido este día con todos mis compañeros. Siempre nos vamos a acordar de esta fecha y de lo importante que es la bandera”.