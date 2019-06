Comenzó en el “Poli” N°7 de San Fernando la etapa local de Natación de los Juegos Bonaerenses 2019

El Municipio de San Fernando prepara a los nadadores que competirán para disputar la etapa Provincial de los Juegos que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata; más de 1.800 vecinos se inscribieron para participar. En esta oportunidad, la etapa Local se disputó en el natatorio del Polideportivo N°7.



Falta menos para el inicio de los Juegos Bonaerenses 2019; actualmente se lleva adelante la etapa local con torneos en distintos polideportivos municipales. En esta ocasión, la etapa Local de Natación se disputó en el natatorio del Polideportivo N°7, sito en Av. Int. Arnoldi y Alvear.



El Director de Torneos del Municipio, Pablo Rubio, presenció los encuentros y explicó: “Hoy estamos con las Jornadas Bonaerenses de Natación; ya en las últimas disciplinas de las competencias. Estamos con los Polideportivos y el Club San Fernando, que se inscribieron este año para la etapa local de los Juegos. Esto se inicia con una inscripción de todas las disciplinas a principio de año; luego, se organiza la etapa local de cada una. San Fernando saca un representante de cada disciplina que competirá en la Regional, en julio y agosto, y luego el clasificado va a las finales de Mar del Plata en septiembre”.



En ese sentido, el funcionario remarcó: “Tenemos inscriptos 1.800 personas, entre juveniles, chicos con discapacidad y los adultos mayores que también participan en sus disciplinas, con la idea de llevar una buena representación de San Fernando a Mar del Plata como todos los años. Crecemos día a día como consecuencia lógica del trabajo que hace el Municipio con el deporte, con los Polideportivos; los chicos están allí y no en la calle, por eso cada vez tenemos más compitiendo, participando y eso da sus frutos en la importante representación del distrito”.



“En este torneo participan chicos sub 14, sub 16 no federados; o sea, que entrenan dentro de sus posibilidades en los Polideportivos y en el Club San Fernando en distintas piletas. Y mañana tendremos al equipo federado del Municipio que participará en Zárate de un torneo de la Federación de Natación de la Provincia. Hoy estamos disfrutando una nueva jornada con todos los chicos de San Fernando que vienen a pasarla realmente bien”, concluyó Rubio.



Emanuel Zárate, Coordinador del área de Natación del Municipio, sostuvo: “Estoy a cargo del equipo de Natación y del armado de los preequipos de los diferentes Polideportivos, como el equipo profesional Federado Master del Municipio. Esta es la etapa Local, donde los ganadores pasan a la fase Regional y nos representarán a nivel municipal entre diferentes municipios de la Provincia para pasar a la final Provincial en Mar del Plata. Los chicos siempre están entusiasmados con las competencias; tenemos buen nivel, con algunos que ya forman parte del equipo, y otros en los diferentes ‘polis' y en el Club San Fernando, con un buen nivel. Estamos desarrollando un trabajo cada vez mejor a nivel municipal para lograr una mejor natación. Aquí hay alrededor de 80 nadadores y cerca de 120 personas acompañando en esta etapa de los Juegos. El año pasado, San Fernando tuvo los primeros finalistas provinciales salidos de nuestros Polideportivos, así que esperamos cumplir con las expectativas este año y tener algunos nadadores más”.



Por su parte, Benjamín, uno de los nadadores, dijo: “Me parece perfecto, es una gran oportunidad para los chicos, para que practiquen un buen deporte como Natación, duro pero que a la larga lleva a tener buenas experiencias. En los Torneos Bonaerenses tenemos muchas expectativas, porque entrenamos todos los días y damos lo más que podemos, así que estamos con todo”.



Camila, vecina del barrio Infico, agregó: “Gané la etapa gracias a mi profesor que me enseñó y me hizo practicar mucho. Es maravilloso y me alegra mucho haber ganado. La natación es un muy buen deporte”.



En cuanto a los familiares, Carlos, que fue a ver a sus hijos, los gemelos Guido y Lucas, dijo: “Me parece formidable y muy bueno lo que hizo el Municipio con las piletas que pueden utilizar los chicos, que progresan. Realmente es muy bueno que vengan a practicar Natación”.



Y Alejandra, que fue a ver a su hijo Mateo de 12 años, agregó: “Me parece genial. Lo importante es participar y que no se pierda la oportunidad de pasarla bien y disfrutar”.



La etapa Municipal de los Juegos Bonaerenses se disputará hasta fin de junio, en cada uno de los 135 municipios de la Provincia; luego, la etapa Regional, que se celebrará entre julio y agosto, dividida en 16 Regiones; y por último, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, se realizará la Final Provincial en Mar del Plata. Y, por primera vez, la Final de Adultos Mayores se desarrollará de manera independiente, del 22 al 25 de agosto en la misma ciudad.



El año pasado, el Municipio llevó a la “Feliz” una delegación de más de 200 deportistas y alcanzó el puesto 19° sobre 135 distritos de la Provincia, obteniendo 8 medallas de oro, 5 de plata y 5 de bronce, imponiéndose en natación, atletismo y juegos grupales.