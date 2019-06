23/06/2019 - 21:06 | Política / La mayoría de los intendentes bonaerenses buscarán su última reelección Herramientas: Compartir: La mayoría de los intendentes en la provincia de Buenos Aires competirán en las próximas elecciones para renovar sus cargos, algo que ya no podrán hacer en el futuro debido a la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas en los municipios.

Luego del cierre de listas, quedó confirmado que solo 13 de los 135 jefes comunales que actualmente tienen mandato en territorio bonaerense no buscarán mantenerse en el poder.



Se trata de dirigentes que representan tanto al peronismo como a Cambiemos, y que en algunos casos están hace más de 16 años al frente de sus municipios.



Algunos de ellos tendrán que enfrentar internas en sus propios partidos, pero tienen altas posibilidades de seguir en la gestión.



Los intendentes que dejarán sus cargos en diciembre son los de Coronel Suárez, Coronel Pringles, General Guido, San Nicolás, Luján, Adolfo Alsina, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, La Matanza, San Fernando, Berazategui, General Pueyrredón y Leandro N. Alem.



Algunos de ellos decidieron alejarse de la administración pública por decisión propia, para apoyar a otros candidatos o para integrar listas de diputados.



Uno de los que se va es el radical Aníbal "Quique" Loubet, que está al mando de General Guido desde 1991 y que ahora anunció que va a dar un paso al costado".



Por motivos de salud, Alberto Conocchiari dejará la intendencia de Leandro N. Alem, mientras que en Berazategui, Patricio Mussi le dejará su lugar a su padre, Juan José.



En tanto, Verónica Magario dejará su lugar en La Matanza para acompañar al ex ministro de Economía Axel Kicillof en la fórmula para gobernador bonaerense.



Estos son algunos ejemplos de municipios que renovarán a sus mandatarios, mientras que en el resto de los partidos bonaerenses se presentarán las mismas personas que vienen siendo reelectas desde hace tiempo: en San Isidro, por ejemplo, la familia Posse gobierno desde hace 36 años de forma consecutiva.



Son 63 de los 69 alcaldes que tiene Cambiemos y 59 de los 66 del kirchnerismo y el PJ los que intentarán seguir en sus cargos.



El intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, buscará su séptimo mandato, al igual que lo harán Alberto Descalzo en Ituzaigó y Mario Secco en Ensenada.



Por su parte, Ricardo Curuchet, que hace 16 años está al frente del Ejecutivo de Marcos Paz, también irá en busca de otros cuatro años de gestión.



Esto ya no va a ser posible debido a una ley electoral que fue aprobada por la Legislatura local en 2016 y que le permite a los mandatarios municipales renovar sus cargos una sola vez.



La norma toma el periodo 2015-2019 como punto de partida de todas las gestiones, por lo que recién en los comicios del 2023 habrá una renovación en toda la Provincia.



Por último, están los intendentes que en estas elecciones buscarán renovar su cargo por primera vez, como por ejemplo los macristas Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Martiniano Molina (Quilmes) y Néstor Grindetti (Lanús), mientras que Jorge Macri (Vicente López) y Gabriel Katopodis (San Martín) irán por su tercer mandato.



En tanto, el jefe comunal de Berazategui, Patricio Mussi, no irá por su tercer mandato y dejará lugar a la postulación de su padre Juan José Mussi, quien estuvo en el cargo entre 1987 y 1994 y entre 2003 y 2010, año en el que se fue a desempeñarse como secretario de Ambiente de la Nación en el segundo mandato de Cristina Kirchner y justamente dejó a su hijo en la Intendencia.