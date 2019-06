Frenéticas tratativas en la provincia de Buenos Aires para cerrar las listas

A 24 horas del cierre para inscribir los precandidatos, los distintos frentes que competirán en la provincia de Buenos Aires aún negociaban puertas adentro las listas que presentarán en las próximas elecciones, y a última hora se completó la del oficialismo.



Si bien en la mayoría de los casos los postulantes que pugnarán por los cargos más relevantes ya se saben desde hace días o semanas, lo cierto es que aún quedaban varios casilleros por completar, especialmente en las listas de diputados nacionales por la provincia.



Como sucede en cada elección, se espera para este sábado otro cierre de listas con dirigentes "ganadores" que consiguieron la inscripción de su precandidatura, otros "heridos" que quedarán fuera de las boletas y alguna que otra sorpresa con algún postulante del que no se había hablado en estos días previos.

En el caso del frente Juntos Somos el Cambio a última hora de este viernes se confirmaron los primeros 18 lugares, según supo NA de fuente del armado oficialista.



Tal como se esperaba, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, seguido por María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once, ocurrida en 2012.



El radical Bazze quedó tercero, delante de los macristas que buscan su reelección Silvia Lospennato y Waldo Wolff, y de la abogada de Elisa Carrió, Mariana Stilman.



En séptimo lugar quedó Sebastián Salvador, hijo del vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, delante de Mercedes Joury, actual directora provincial de Reforma Política bonaerense, y del viceministro del Interior, Sebastián García de Luca.



El décimo lugar fue para la radical que va por su reelección Karina Banfi, y el puesto once para el peronista Alberto Asseff, que fue incluido a último momento por medio de una negociación del precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto.



Después quedaron Mónica Frade, Pablo Torello, Camila Crescimbeni, Carlos Mraida, Florencia Retamozo, Santiago Espil y Danya Tavela.



En lo que refiere al Ejecutivo provincial, la actual gobernadora, María Eugenia Vidal, buscará un nuevo mandato, otra vez acompañada en la fórmula por el dirigente radical Salvador.



Por su parte, el Frente de Todos, que agrupa al kirchnerismo y otros sectores del PJ, llevará al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en el primer lugar de la lista de diputados, luego de extensas negociaciones con el postulante presidencial Alberto Fernández.



Para las posiciones siguientes suenan la sobrina nieta de Eva Perón y ex ministra sciolista, Cristina Álvarez Rodríguez, y los camporistas Máximo Kirchner, Luana Volnovich, Eduardo De Pedro y Andrés Larroque: todos buscarán ratificar sus actuales bancas en la Cámara baja.



En tanto, Massa buscaba ubicar en los lugares expectantes de esa lista de diputados a sus aliados Cecilia Moreau, Raúl Pérez y Marcelo Passo, mientras que Hugo Moyano presionaba para lograr incluir en una buena posición a su hijo Facundo Moyano, a quien se le termina su mandato en el recinto legislativo.



El líder de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, que consiguió encabezar la nómina de diputados nacionales porteños, buscaba un espacio para ubicar a su dirigente Mario Cafiero.



Para la Gobernación, este espacio ya definió que el ex ministro de Economía Axel Kicilloff será el candidato, acompañado en el binomio por la actual intendenta de La Matanza, Verónica Magario.



En tanto, el frente Consenso Federal, que presentará a Roberto Lavagna para la Presidencia, llevará una lista de precandidatos a diputados que aún tenía que definir si será encabezada por la titular del GEN, Margarita Stolbizer, o la actual diputada Graciela Camaño, quien se distanció de Massa.



Para el Ejecutivo provincial todo indicaba que el precandidato a gobernador será el diputado Eduardo "Bali" Bucca, mientras que aún no había señales acerca de quién completará la fórmula.

Por el Frente de Izquierda, Christian Castillo será el candidato a gobernador, secundado por Mercedes Trimarchi.



Néstor Pitrola encabezará la lista de diputados nacionales, acompañado por Luana Simioni.(NA)