El Partido Justicialista de Tigre clamó por las P.A.S.O en el distrito

Mediante una conferencia de prensa, dirigentes de todos los sectores políticos, gremialistas y movimientos sociales exigieron que se respete el derecho de los vecinos a elegir democráticamente, a través de unas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Ratificaron, además, el apoyo a la reelección a intendente del presidente del PJ local, Julio Zamora.



En el Partido Justicialista de Tigre, las agrupaciones que conforman la unidad en el distrito brindaron una conferencia de prensa en la antesala del cierre de listas de precandidatos para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Allí, exigieron que se respete el derecho de los vecinos a elegir democráticamente, a través de una P.A.S.O en la ciudad y revalidaron el apoyo a la reelección a intendente del presidente del PJ local, Julio Zamora.



“Todas las fuerzas políticas, gremiales y sociales acompañan a Julio Zamora para que el clamor de nuestra exigencia llegue a los niveles que tengan que llegar. La imposición de no querer dejar participar al actual intendente es un método totalmente injusto; Zamora mide casi 50 puntos y son pocos los distritos en la provincia que tienen un candidato con esa imagen. Si no nos permiten participar de una P.A.S.O vamos presentarnos con una boleta corta”, expresó el vicepresidente del PJ Tigre, Roberto Passo.



Por otro lado, mediante un comunicado señalaron que la “unidad es una construcción y como toda construcción debe hacerse de abajo hacia arriba” y que cualquier imposición que vaya contra dicho proceso, atenta contra el respeto a la militancia y de toda la ciudadanía misma.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Zona Norte, Ricardo Lovaglio, reconoció el trabajo de unidad que llevo adelante Zamora en Tigre y dijo: “El intendente tuvo la humildad de un dirigente que quiere lo mejor para su comunidad. Los trabajadores están atravesando un momento crítico y sabemos que Zamora es la persona indicada para representarnos".



Durante la conferencia, las agrupaciones también celebraron y acompañaron los acuerdos alcanzados a nivel nacional con la

fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner y a nivel provincial con Axel Kicillof y Verónica Magario.



“Fue un encuentro con mucha fuerza y diversidad y si hay algo que representa la unidad de Tigre es esto. Estamos reflejando lo que quieren los vecinos del distrito que es la libertad de elegir a su candidato”, expresó el referente del Movimiento Evita, Federico Ugo. Por su parte, Milca Sosa, militante de la misma agrupación aseguró: “No queremos que el destino de nuestras vidas se base en una definición estructural; la democracia que tanto nos costó como país debemos respetarla”.



Sobre el actual momento definitorio de las listas que vive Tigre, el dirigente Javier Parbst también se mostró disconforme con la posibilidad de que no se dirima el candidato en una P.A.S.O y agregó: “El respaldo de Estela de Carlotto para con Zamora fue fabuloso y nuestros dirigentes de arriba tienen que escucharla. Lo más saludable para la democracia es que se dirima con una interna”.



Las organizaciones y espacios que conforman la Unidad en el distrito son: Movimiento Evita, Movimiento Octubres, Seamos Libres, Tres Banderas, Peronismo 26 de Julio, Vecinos Autoconvocados de Tigre, Abrazo Popular, Volver a las Raíces, Juventud Peronista, Agrupación 17 de Agosto, Comunidad Pacheco, Sudeste, La Vallese, CNCT, Orgullo Tigre, Madereros, SOIN, CGT Zona Norte, UOM, UTDYC, Sanidad, Municipales de Tigre, La Fraternidad, SOEME, Unión Ferroviaria, SADOP, Bancarios, UDET, UTA y La Néstor Kirchner.



Estuvieron presentes: los dirigentes Rodrigo Molinos, Gladys Pollán, Lucas Gianella, Ernesto Tenembau, Héctor “Chingolo” Lima, Alejandro Randolini, Alejandra Fontao, Fabricio Cerdán, Silvia Cantero.