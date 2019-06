Vicente López celebró el día internacional de la Yoga

El Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi (Laprida 150) recibió a más de 5000 personas para festejar el día internacional del yoga con una jornada distinta organizada por el municipio y la Embajada de la India.



Once escuelas de reconocida trayectoria y de diversas corrientes y tipos de yoga, dieron clases masivas, abiertas y gratuitas, talleres participativos de arte por la paz y meditaciones guiadas para que los asistentes pudieran experimentar la variedad de estilos y acercarse a la filosofía que sustenta la práctica.



Asimismo, hubo un patio de alimentación saludable con propuestas vegetarianas, veganas, libres de TACC y comida india. El evento contó con la presencia del Embajador de India -Sri Sanjiv Ranjan-, el Ministro de Medio Ambiente -Sergio Bergman-, autoridades locales y el cierre musical de So What Proyect.



Celebraciones similares se realizan simultáneamente en 260 ciudades de todo el mundo desde 2015, cuando la ONU eligió el 21 de junio para sensibilizar sobre los beneficios que, a nivel físico, mental y espiritual, brinda la práctica constante.



El Yoga nació en India hace más de 5000 años, pero su sabiduría trascendió fronteras y credos para convertirse hoy en patrimonio de la humanidad.