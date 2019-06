El Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política presentó en San Martín “Mentirosamente”, su séptimo libro. En ese marco, habló de Fake News, del impacto de estas noticias falsas en la agenda política y del próximo proceso electoral argentino.-



“Las Fake News son el resultado de un cóctel explosivo que incluye mentiras, desinformación, y las nuevas tecnologías actuando como el canal por donde todo ese cóctel se amplifica y viraliza”, señaló Daniel Ivoskus en la presentación de su nuevo libro “Mentirosamente”, llevada adelante en el Espacio de Arte RAF, en el barrio de San Martín.



La séptima publicación de Ivoskus, que ya había sido presentada en la Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata y en Pinamar, analiza específicamente el impacto de las noticias falsas, y plantea alternativas de defensa y contrataque.



“Hace 486 años, Maquiavelo sostenía que para que exista alguien que engañe, debe existir también quien se deje engañar. Son conceptos que hoy tienen plena vigencia y que nos obligan a ser más responsables que nunca en el uso de las redes sociales, el arma fundamental con la que cuentan quienes buscan mentir, engañar y difamar”, expresó.



Acompañado de las periodistas Daniela Gian y Yamile Coceres, el Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política fue parte de una entrevista abierta en la cual sostuvo que “las Fake News son un riesgo para la democracia: pueden destruir candidatos, gobiernos y manipular a la ciudadanía. Por eso hay que investigar, tener claro quién habla, desde dónde… No contestar cualquier cosa, sino contar con toda la información necesaria”.



En otro sentido, Ivoskus opinó que las Fake News pueden tener un papel preponderante en el próximo proceso electoral argentino. “Hay que ser muy cuidadosos, en estos últimos años vivimos casos tremendos de noticias falsas no sólo en elecciones de nuestro país, sino también en México, en Brasil y en Estados Unidos. Desde las campañas de algunos de los candidatos que finalmente resultaron ganadores, vimos como se impusieron noticias falsas que terminaban definiendo agenda y beneficiándolos”.



“Muchas encuestas previas a cada elección -añadió-, también son Fake News que crean en la población la sensación de que determinado candidato está mucho mejor posicionado de lo que realmente está, por ejemplo”.



En otra dirección, Ivoskus apuntó que también existen políticos que se crean sus propias Fake News para lograr instalarse a través de la respuesta: “En la era de la posverdad, y sobre todo en tiempos electorales, podemos ser absolutamente funcionales a una mentira si no analizamos su veracidad y su origen. En resumen, dime a quien votas y te diré que Fake News crees”, concluyó.