Más de 90 familias de San Isidro obtuvieron la escritura de su casa

Vecinos recibieron su título de propiedad y firmaron escrituras gracias a un trabajo conjunto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio.



Más de 90 familias de diferentes localidades del Partido de San Isidro cristalizaron el sueño de convertirse en dueños de sus casas tras recibir el título de propiedad por parte de la Escribanía General del Gobierno y el Municipio. El acto tuvo lugar en la Sociedad de Fomento “9 de Julio”, Boulogne.



El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, expresó: “Estas personas hoy tuvieron un acto de justicia, porque pueden tener al fin su escritura con el título de propiedad, algo que esperaron durante tantos años. A pesar de sentir suyas las viviendas no tenían ese reconocimiento del Estado; ahora tienen la libertad de poder decidir sobre esa propiedad”.



Recibieron su título de propiedad unas 37 familias, y otros 55 vecinos firmaron su escritura.



“Se nota un cambio desde hace tres años y medio, un Estado presente que se hace cargo de sus obligaciones para que vecinos de San Isidro se puedan llevar su escritura. No hay forma de hacer esto si no es con trabajo coordinado por parte de la Escribanía, el Ministerio y el Municipio”, explicó el presidente del Concejo Deliberante, Andrés Rolón.



Por último, el escribano General de Gobierno, Marcos Rospide, destacó: “La gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal lleva entregadas un total de 51.666 escrituras en todo el territorio bonaerense. Nunca se había logrado esa cifra en una gestión de gobierno. Y aún tenemos pensado entregar 5 mil más en lo que resta del año”.



Eduardo Izaguirre, de 66 años, vive en Beccar, luchó durante 35 largos años para conseguir la escritura y ya había perdido las esperanzas. “Estoy muy agradecido con la gobernadora y el intendente, llevo 47 de casado y tengo tres hijos. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Estoy muy emocionado”, dijo.



Su esposa, Dolores Medina (65) remató: “Era algo soñado tener la escritura, fue mucho sacrificio. Hoy vemos reflejado ese esfuerzo y sentimos que valió la pena luchar. El sueño se cumplió”.