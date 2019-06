Nuevo festejo del Día Internacional del Yoga en Vicente López

El 21 de Junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Yoga, declarado por las Naciones Unidas (ONU) en 2015. En Argentina se festeja el jueves 20 de junio con una jornada destinada a la promover la salud, el bienestar y la paz, en el Centro de Convenciones de Vicente López, ubicado en Francisco Narciso de Laprida 150, desde las 10hs.



El Yoga es una práctica física, mental y espiritual que se originó en la India hace miles de años. Etimológicamente, la palabra proviene del sánscrito, significa unión y simboliza la integración entre cuerpo, mente y espíritu. No es sólo una disciplina basada en posturas sino una filosofía de vida cada vez más popular en Occidente entre quienes buscan reencontrar la paz y el equilibrio con la naturaleza.



Este año se realiza nuevamente en Vicente López, bajo el lema de esta edición “Yoga es Unión”. Las más reconocidas escuelas de yoga de Argentina acercarán las herramientas y beneficios que esta tradición tan actual tiene para ofrecernos a nivel individual y colectivo.



Como en 2018 (jornada a la que asistieron más de 6.000 personas) la celebración del 20 de junio será nuevamente en el Centro de Convenciones de Vicente López (Francisco Narciso de Laprida 150) con prácticas de los distintos tipos de yoga, conferencias, charlas y talleres para toda la familia. También habrá un sector de alimentación saludable y comida india, donde se podrá aprender muchos hábitos para el día a día.



En esta quinta edición, el Día Internacional del Yoga convocará e inspirará mundialmente a miles de personas de más de 250 ciudades, invitando a los presentes a una jornada de reflexión y relajación para el bienestar físico y mental.





