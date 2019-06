Sergio Massa confirmó que será precandidato a Diputado y afirmó que “las puntas se cayeron hacia esa ancha avenida del medio”

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, confirmó hoy que encabezará la lista de precandidatos de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y, al analizar las alianzas que competirán en los comicios, afirmó que “las puntas se cayeron hacia esa ancha avenida del medio”.

“Evaluamos la posibilidad de la primaria presidencial como una forma de hacer crecer el Frente de Todos, pero entendemos que eso en algún momento puede ser una debilidad después de la primaria.



Por lo tanto tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo el dirigente opositor.



Y añadió: “Tuve, tengo y voy a tener siempre el deseo de ser Presidente de la Argentina. Construimos un equipo que conoce bien al Estado, que tiene una enorme capacidad. Pero creo que es un tiempo en el que cada uno de nosotros tiene que tener una dosis de humildad y de reconocimiento de hasta dónde le da la capacidad a cada uno para pelear en el momento o en el lugar que le toque”.



El tigrense contó que tomó la decisión el pasado lunes junto con intendentes y legisladores.

“Siento que nuestra responsabilidad hoy está más puesto en construir esa mayoría opositora, más allá de mi interés personal”, insistió el ex jefe de Gabinete, quien también indicó que se abrieron “a la posibilidad que han planteado de presidir el Congreso desde el 10 de diciembre”.



En el marco de un seminario sobre el panorama electoral llevado a cabo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), Masa defendió la decisión de su espacio de acercarse al PJ y al kirchnerismo: “Pareciera que en la Argentina nos negamos a darle entidad o identidad a la idea de la concertación o la coalición de partidos”, sostuvo el dirigente opositor, tras destacar los casos de Chile y Uruguay.



En ese sentido, subrayó que “la Argentina tiene que ir nuevamente hacia un modelo de consolidación de fuerzas políticas que desarrollen coaliciones de partidos para gobernar sobre la base de programas, de acuerdos y también de disensos”.



“El próximo Gobierno va a necesitar de una enorme capacidad de diálogo, de ampliar la coalición que lo lleve al Gobierno para llevar adelante los cambios y las reformas que la Argentina necesita, entendiendo que estamos en un proceso económico muy complicado”, manifestó.



Al ser consultado sobre la decisión del Frente Renovador de formar parte del armado electoral del Frente de Todos, que integran el PJ y el kirchnerismo, Massa explicó: “Elegimos no renunciar a lo que pensamos, a nuestras convicciones, plantear 12 puntos para la construcción de una coalición y darle a los argentinos un nuevo Gobierno”.



En ese sentido, el ex jefe de Gabinete fue consultado respecto a la eventual polarización que podría darse entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y la consecuente desaparición de una tercera opción electoral.



“Lo que terminó pasando fue que las puntas se cayeron hacia esa ancha avenida del medio. Más allá de la cuestión de la pelea, lo que terminó triunfando es la idea de que en la Argentina de la etapa que viene tiene que haber diálogo, moderación política, reencuentro, un mapa sobre la base de los problemas a resolver y no de la cuestión de la pelea política per se”, consideró.



Asimismo, acerca de su acercamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner, el líder del Frente Renovador explicó: “En una coalición de partidos conviven diferentes pensamientos. La clave no es pararse sobre lo que te diferencia, sino lo que te puede unir”.