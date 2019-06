Silvia Süller y Mariano de la Canal llenaron de risas el Teatro Martinelli de San Fernando

A sala llena, se vivió una noche llena de humor y música en la mítica sala municipal de la localidad de Victoria, donde Silvia Süller y Mariano de la Canal desembarcaron con el show ´Süller Manía´. Se trata de una de las novedosas propuestas que ofrece el Teatro Martinelli durante junio.



El Municipio de San Fernando promueve una política de espectáculos accesibles para todos los vecinos, para incluir a través de la cultura, acercando propuestas artísticas consagradas. Mes a mes, el Teatro Julio Martinelli (Lavalle 3021) renueva su cartelera para ofrecer espectáculos de calidad y accesibles.



En esta oportunidad, el Teatro Martinelli se llenó de humor y música con el show ‘Süller Manía', protagonizado por Silvia Süller y Mariano de la Canal. Espectáculo cómico y musical, donde revelaron sus secretos con humor y contaron al público las historias más disparatadas.



Néstor Torchia, Director de Cultura y Turismo del Municipio, expresó: “Hoy tuvimos una hermosa función para toda la familia con dos artistas de renombre como Silvia Süller y Mariano de la Canal. Este mes tenemos un 'Ciclo de Mujeres Protagonistas' en el teatro, así que invitamos a todos los vecinos para que se acerquen a disfrutar de las distintas propuestas de música, stand up y poesía”.



Al finalizar el desopilante show, la artista Silvia Süller, manifestó: “Estoy muy contenta de estar en San Fernando, la estamos pasando de diez y está muy lindo el Municipio. A los vecinos les trajimos alegría y entretenimiento para toda la familia”.



En tanto, el comediante Mariano de la Canal, agregó: “Estoy muy contento de estar en el Teatro Martinelli nuevamente, vinimos con Silvia a hacer el espectáculo que estuvimos todo el verano recorriendo con gran éxito la Costa Atlántica. Hoy llegamos a San Fernando a traer alegría a los vecinos”.



Cientos de sanfernandinos rieron hasta las lágrimas en una noche de humor y música en el Teatro Martinelli. Por ejemplo, la vecina Marta comentó: “El teatro está muy lindo y como queda cerca de casa me viene muy bien para hacer una salida”. Por su parte, Norma consideró: “Venimos porque somos de la zona y las obras son muy buenas, es un gran plan para divertirnos y reírnos un poco. Para nosotros que somos jubilados el costo de los espectáculos es muy accesible y de buena calidad”.



Otro sanfernandino que no dudo en ir al teatro fue Eduardo. “Esta bueno que le den la oportunidad a la gente de venir a ver espectáculos que están en la calle Corrientes, lo recomiendo por calidad y cercanía”, dijo. Y Carolina agregó: “Me parecen muy buenas las obras y estoy contenta de poder ver a Silvia Süller. Es la primera vez que vengo al Teatro Martinelli y me gusta mucho”.