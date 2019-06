Abel Aguirre presenta “Bosstelomereces”, un libro para encontrar una mejor calidad de vida

El escritor, que se considera “un ayudador profesional”, desarrolló un método en el que considera que “somos seres insatisfechos en conflicto permanente” y que “el levantarse todos los días es motivo suficiente para estar feliz”. “La felicidad tiene que ver más con la contemplación que con el consumo”, afirma.

Abel, ¿Que te motivo a publicar el libro “Bosstelomereces?



En enero del año 2009 tuve un accidente de salud en el cual estuve desmayado 20 minutos. Luego de exhaustivos análisis médicos durante un año, los médicos no pudieron encontrar la razón del desmayo. Estuve medicado preventivamente durante ese año y luego de ser dado de alta comenzó en mí una iluminación acerca de mi sistema operativo que me llevo a la solución de todos mis conflictos. Salud, dinero, emociones, trabajo y familia encontraron la solución luego de la iluminación. Cuando me di cuenta de lo maravilloso de la iluminación, decidí compartir toda esa información para ayudar a la gente a salir de sus conflictos como lo hice yo.



Ahí fue que decidí escribir el libro. Durante el trayecto de la escritura del mismo, pude editar un método para poder masificar la ayuda y llegar a más personas. El método se llama BTL y es el que utilizo en mis charlas de activación personal.



El título del libro encierra una curiosidad, el Boss en ingles. ¿Porque ese juego de palabras entre el inglés y el castellano?



Mi libro y la historia de su escritura son muy particulares ya que sentí como que alguien me dictaba todo lo que tenía que escribir. Luego de la iluminación mi poder de razonamiento se incrementó significativamente. Tanto el libro como la portada me fue llegando de esa manera y el nombre se desprende de la frase que figura en la tapa. La frase versa: “Se jefe de tu propia vida y no dejes que nadie te reduzca a menos de lo que sos”, entonces combiné la palabra jefe en inglés, con el merecimiento y lo encerré en una llave, ya que yo creo que sentirse merecedor de lo que deseas abre la puerta del universo en donde están guardadas todas las cosas que necesitas para ser feliz y tanto te cuestan sólo porque no crees que te lo mereces.



¿Por qué hablas del concepto de tribu? ¿Consideras que hoy la tribu se expresa a través de las redes sociales?



Todos en mayor o menor medida buscamos ser aceptados. Muchas veces esa necesidad nos juega en contra porque por querer complacer a la tribu de los limitados, nos limitamos. El ser humano es limitado en su condición extraordinaria por desconocimiento. Eso es lo que encierra mi libro, la excelente noticia de que somos extraordinarios. Y no es sólo porque yo lo diga sino que además de decirlo, lo demuestro. Desde ya que la tribu se manifiesta por las redes sociales. Sin embargo esta buena nueva no sumó en el desarrollo de nuestra condición extraordinaria.



¿Qué opinión tenes sobre las redes sociales?



Me parece una forma de comunicación maravillosa pero que no está siendo utilizada de manera óptima. Las redes sociales las comparo con un cuchillo, con él que podes salvar una vida o podes matar, todo depende de cómo lo uses. Con la redes ocurre exactamente lo mismo. Por medio de las redes podríamos tener el mundo que nos merecemos sin embargo vivimos nadando en el mar del desasosiego. La expresión “cadena de favores” podría hacer de las redes algo maravillosas, sin embargo se las usa para sumergir al ser humano en algo que lo aleja de su condición divina y natural. A ese estado se puede llegar liberándonos del mote de culpables de una culpa inexistente ya que nadie pidió venir a esta vida. Es hora de que dejemos de auto flagelarnos por medio de la culpa creada socialmente para someternos a un estado de oscuridad eterna. Llegó el momento de hacernos responsables de nuestros actos aprendiendo del error y no castigándonos. Esa acción da lugar al disfrute sin culpa y con responsabilidad. Según mi punto de vista, un ser humano y un mundo más óptimos



Te presentas como un “Disfrutador Profesional” ¿Cómo se puede llegar a ese estado?



Crear una sociedad menos conflictiva y más tolerante ante las consecuencias de una estado divino de imperfección. Dar luz a todas las herramientas operativas con las que todos contamos pero pocos conocen.



¿Cuál es el objetivo principal del libro?



Luego del desmayo, pude observar gracias al incremento de mi poder de razonamiento, que en un alto porcentaje, todo lo que necesitamos para ser felices, nos cuesta una carga extra debido a que no nos creemos merecedores de la felicidad. Es por eso que me dedico a activar el merecimiento desactivado, debido a un dato erróneo ubicado en nuestro inconsciente que tiene que ver con la culpa. Ese dato desactiva nuestra pila energética que es la que se encarga por medio de su carga magnética, de atraer objetos o situaciones para llegar a la felicidad tan deseada.



¿Qué nos podes contar sobre “la activación del merecimiento”?Totalmente posible, el problema es que estamos formateados de una menara que atenta contra nuestras cualidades naturales divinas, por eso somos seres insatisfechos en conflicto permanente. La felicidad tiene que ver más con la contemplación que con el consumo. En el desarrollo de nuestra vida repetimos una formula incompleta, deseo-consigo. Yo completé la formula agregándole el disfrute. Deseo-consigo-disfruto.



Comentas en Bosstelomereces que “esta todo lo necesario para ser feliz”. ¿Es posible hoy en este mundo globalizado y tan dependiente del consumo?



La felicidad no podría ser disfrutada si fuese un estado permanente ya que sin la mínima dosis de error o sufrimiento la felicidad no podría ser posible. Mientras hay alguien que tiene éxito y es feliz hay otros que sufren y se frustran. Esos son dos estados coexistentes que se alimentan combinadamente como la luz y la oscuridad. Todos los días tenemos la posibilidad de ser felices debido a la contemplación de nuestros éxitos. No deberíamos desperdiciar ninguno de esos momentos porque de ellos depende la carga nuestra pila energética.



¿Consideras a la felicidad un ideal o apuntas a la felicidad del día a día?



Felicidad y disfrute están íntimamente ligados y el día a día nos ofrece una variedad importante en cuanto a la posibilidad de disfrutar y llegar a la felicidad. Yo vivo en un eterno estado de gracia pero en hechos no en palabras. Todos los días agradezco todo lo que tengo y lo que no tengo es el combustible que alimenta mi motor de búsqueda. Todos somos seres divinos de la creación y es allí donde comienza nuestra confirmación del merecimiento y concreción de nuestros logros y deseos. Podría aburrirlos detallando los lugares y situaciones en donde encuentro mi felicidad.



¿Dónde se puede hallar esa felicidad?



Ya el levantarme todos los días es motivo suficiente para estar feliz, hay mucha gente que no se puede levantar. Y así con todo lo que observo y vivo en mí día a día. Dar vida es otro motivo de mi felicidad, tengo tres hermosos hijos producto de mi creación en sociedad con mi compañera y la energía divina que le da sentido a esta aventura.



¿Se siente un divulgador o una persona que desea ayudar a otras?



Soy un ayudador profesional que utiliza la divulgación para hacer feliz a las personas que me cruzo en la vida. Esta información maravillosa que descubrí, debe ser compartida para la creación de mundo mejor, más óptimo y digno del disfrute



Sitio web “Bosstelomereces”



http://bosstelomereces.com/