Alberto Fernández: “Yo nunca creí en la política de la obediencia”

El precandidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, manifestó: "Nunca creí en la política de la obediencia. No quiero que acompañen a Alberto y a Cristina, quiero que acompañen a la construcción de otra Argentina". Fue en el cierre del foro #HablemosDeIdeas del espacio Agenda Abierta con la participación de más de mil personas. El encuentro se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) este sábado a partir de las 9hs., organizado por referentes de los distintos grupos de pensamiento e investigación que componen Agenda Argentina: Cecilia Gómez Mirada y Santiago Cafiero del Grupo Callao; Martín Navarro y Delfina Rossi del Espacio Atahualpa; Abelardo Vitale y Sergio De Piero del Grupo Fragata; Nahuel Sosa y Gabriela Llamosas del Centro de Formación y Pensamiento Génera; Alexandre Roig y Federico Ludueña de Usina de Pensamiento Nacional y Popular; Verónica Tenaglia y Eduardo Villalba de El Sur No Espera; Florencia Minici y Flora Vronsky de Comunes; Tania Etulian y Damián Ledesma del Centro de Estudios Atenea; Sol Prieto de Ueplas, y las investigadoras Paula Lenguita y Sabina Frederic.



Los debates centrales de la convocatoria se desarrollaron en torno al rol del pensamiento crítico para comprender algunos fenómenos inéditos de la época y sus nuevos emergentes; cómo contribuir a la unidad del campo intelectual para enfrentar al gobierno de Mauricio Macri y cuáles son las problemáticas que faltan en la agenda opositora.



Las mesas de trabajo abordaron los siguientes ejes: seguridad y justicia; problemáticas de género; ciencia y Universidad; trabajo y subjetividades; economía, desarrollo y sociedad, y sistema electoral y representatividad.



La coordinación del evento estuvo a cargo de Cecilia Gómez Mirada y Sergio De Piero, en tanto de la apertura en encargaron el investigador Alexandre Roig y la contadora Veronica Tenaglia, quienes explicaron los motivos de la convocatoria. “Creemos que el pensamiento crítico debe ampliar y buscar consensus”, sostuvo Roig y Tenaglia añadió: “Queremos construir ideas fuerza al servicio del conjunto de la oposición”.



Entre otras y otros, expusieron: Dora Barrancos, Dario Gannio, Carolina Mera, Javier Romero, Carolina Papaleo, Jonathan Raed y Paula Español.



El cierre institucional por parte de Agenda Argentina estuvo a cargo de Martín Navarro, Paula Lenguita y Nahuel Sosa, quienes llamaron a continuar los esfuerzos por la unidad. “No tenemos que maltratar a quien piensa distinto. Tenemos que disputar el sentido común”, afirmó Navarro, en tanto Lenguita sostuvo: “Agenda Argentina es una iniciativa que se propone elaborar políticas públicas y de gobierno”. Finalmente, Sosa concluyó: “Tenemos que aportar a llenar de contenido el nuevo contrato social, hay que convencer a los y las votantes de Cambiemos que están desilusionados”.



Las palabras finales estuvieron a cargo de Alberto Fernández, presentado por el politólogo Santiago Cafiero. “Codo a codo, todos juntos, hace falta que nos unamos en la búsqueda de esa Argentina. No teman y no duden, hay otra Argentina posible, la Argentina que nos merecemos no es la Argentina de Macri, es una Argentina donde cada argentino se sienta digno de ser argentino. Ayúdenme”, afirmó el precandidato a Presidente del Frente de Todos.



“Nosotros –dijo Fernández- tenemos que sacarles las penas a los argentinos y mostrarles que hay otro horizonte de proyección, que no es verdad que nuestra suerte nos ha condenado a vivir en este presente, que en verdad hay otra Argentina que podemos construir con mayor igualdad donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse. Y que además se desarrollen en sus lugares de origen, que un jujeño se desarrolle en Jujuy, un fueguino en Tierra del Fuego, y no que todos estén buscando la gran ciudad más cercana tratando de buscar en las luces de la ciudad un futuro que nunca encuentran”.



“Ahí los tienen discutiendo a estos energúmenos si voy a cerrar la justicia, si la voy a hacer dependiente del Poder Ejecutivo, que se yo las estupideces que dicen. Hace 35 años que enseño derecho en la Universidad de Buenos Aires y piensan que voy a borrar con el codo lo que enseñe en 35 años, pero ahí los tienen. Haciéndonos discutir lo innecesario, no quieren que discutamos que uno de cada dos chicos es pobre”, dijo el precandidato a Presidente, quien agregó: “Quieren que los convenzamos y que terminen convencidos esos chicos que eso es lo que les tocó en suerte, que no tienen otro destino. Y ahí tienen las notas que escriben, la honra de ir a buscar comida en la basura, escriben”.



Además de los y las convocantes, participaron de la reunión Ana Castelani, Matías Kiulfas, Sergio Woyecheszen, Camila García, Nicolás Dallorso, Paula Canelo, Agustín D'attellis, Fernando Peirano, Mariana Angerosa, Andrés Asiaín, Pablo Bercovich, Roberto Arias, Leo Bilanski, Daniela Bamibill ,Ignacio Lonzieme, Nicolás Tereschuk y Pablo Chena.