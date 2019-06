Con un emotivo acto, Tigre conmemoró el 37° aniversario del Día de la Máxima Resistencia

El Municipio honró a caídos, veteranos y civiles que participaron del hecho que marcó el final de la Guerra de Malvinas. El acto fue realizado en conjunto con la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur y el Escuadrón Fénix.



El Municipio de Tigre conmemoró el 37° aniversario del Día de la Máxima Resistencia en un sentido acto realizado junto con la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta de Atlántico Sur y el Escuadrón Fénix. En el encuentro, que se realiza desde hace 10 años en el distrito, se honró a los caídos, veteranos y civiles que participaron del hecho que marcó el final de la Guerra de Malvinas.



“Hoy estamos homenajeando a todos aquellos que dejaron su vida en y por Malvinas, como así también a los ex combatientes que volvieron al continente y que hasta hoy siguen siendo nuestros héroes. El intendente Julio Zamora tiene la firme decisión de acompañar esta causa porque nos une a todos los argentinos; debemos tenerla presente y viva en nuestros corazones”, expresó la presidente del HCD, Alejandra Nardi, y agregó que “es fundamental que estén hoy las escuelas, debemos transmitirle este mensaje a las nuevas generaciones”.



El 14 de junio se conmemora el final del conflicto armado con el Reino Unido, por la recuperación de las Islas. En Tigre, la ceremonia alusiva inició en horas de la mañana en Paseo Victorica al 700, en el centro de la ciudad, con la presencia de la Unión de Ex Combatientes de Tigre, fuerzas armadas, efectivos de seguridad, instituciones y funcionarios.



“Para nosotros es muy emocionante estar acá porque reunimos veteranos de guerra, que muchos de ellos han luchado hasta el último instante en las Islas. Nos alegra que año tras año haya más presencia de gente y más efusividad”, dijo el presidente del escuadrón Fénix, Ignacio Arcidiacono, quién finalizó con un “fuerte agradecimiento al Municipio de Tigre por todo lo que nos da, para nosotros esto realmente es una fiesta”.



El evento comenzó con la entonación del Himno Nacional, a cargo de la banda de la Fuerza Aérea Argentina. Luego, las autoridades descubrieron un placa recordatoria en homenaje de la comunidad de Tigre a sus héroes, por su valentía y compromiso en la defensa de la patria durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Además, el diácono Blázquez de la Parroquia Inmaculada Concepción de Tigre hizo una bendición ante todos los presentes, y el acto culminó con un desfile integrado por todas las fuerzas participantes.



Durante el acto, el vecino Armando Antúnez leyó ante los presentes una poesía alusiva a la fecha. Además, como cada año, el buque GC-64 de la Prefectura Naval Argentina, se dirigió hacia el centro del Río Luján, desde donde se arrojaron 650 claveles con los nombres de los héroes que dejaron su vida en las Islas.



También participaron del acto: el concejal Rodrigo Molinos; la subsecretaria Legal y Técnica del distrito, Patricia D' Angelis; el subsecretario de Obras Públicas, Carlos Villarreal; el subsecretario de Planificación, Rodolfo Díaz Molina; la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galan; el presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, Darío Fernández Maguer; el presidente de la Unión de ex Combatientes de Tigre, Juan Santillán y el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante.