El Municipio se reunió con productores del Delta sanfernandino

Con referencia a propuestas sobre la Reserva de Biosfera que no consideran a vecinos ni a productores isleños, el Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales del Municipio, Gabriel Tato, en reunión con los mismos, expresó: "Es imposible que el Municipio avale cualquier gestión de ordenamiento territorial que no incluya a cada uno de los representantes de las instituciones productivas intermedias del Delta". En las instalaciones de la Quinta El Ombú, el Municipio realizó una reunión con productores del Delta y sus representantes, donde se planteó una posición de defensa de los mismos en referencia a propuestas de ordenamiento ambiental territorial que no los tienen en cuenta, acordándose la redacción de un documento.



El Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, explicó: “Esto tiene que ver con la postura que tomó el Municipio respecto del llamado ‘Corredor Azul', conversatorio relativo al ordenamiento ambiental territorial que lleva adelante la Fundación Humedales. En las últimas reuniones se desconocieron cuestiones tan importantes como la Reserva de Biosfera y no se incluyó a sus productores, nada más ni nada menos que sus habitantes. Por ello, el Municipio ha tomado una postura muy dura al respecto; es imposible que avale cualquier gestión de ordenamiento territorial que no incluya a cada uno de los representantes de las instituciones productivas intermedias del Delta”.



“Necesitamos poner en marcha muy rápidamente este Delta que hace muchos años viene deprimido; imaginamos un Delta pujante, un sector productivo muy importante de la Provincia de Buenos Aires que lo ha sido durante muchísimos años, fundamentalmente por la producción forestal pero también por el gran trabajo que hizo el INTA durante los últimos años. Se han diversificado distintas producciones y no podemos imaginar un Delta que no sea productivo, poblado y en pleno desarrollo”, concluyó Tato

Sergio Schincariol, Presidente del Consejo de Productores del Delta, agregó: “La verdad que muy contentos, porque la iniciativa del Municipio de apoyar a la producción y al habitante productor del Delta frente al acoso ambiental desmedido que hay, y muchas veces desinformado nos pone muy contentos, porque tener al Estado de nuestro lado trabajando para hacer crecer al Delta y ponerlo en el nivel que le corresponde en estos tiempos, nos deja muy conformes”.



Y Sergio Barán, productor del Delta, opinó: “Es muy interesante esta propuesta que va en defensa nuestra; ya tenemos un documento como para seguir avanzando en esta Reserva de Biosfera tan importante que tenemos en San Fernando. Vamos a seguir trabajando y acompañando al Municipio. Acá hay instituciones que representan a muchos productores, en nuestro caso la Cooperativa Forestal, que lleva su voz. El gran vínculo que tenemos entre ellos, las instituciones y el Municipio es fundamental para seguir avanzando”.



