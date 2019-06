Alberto Fernández y Sergio Massa acordaron la creación del “Frente de Todos” y dejaron pendiente si se enfrentarán en las PASO

Tras varias semanas de jugar a la intriga y con un “café” de por medio, finalmente el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió hoy con el candidato presidencial del peronismo Alberto Fernández y selló su incorporación a la coalición que encabezan el PJ y Unidad Ciudadana, que se denominará “Frente de Todos”.

La foto del “café” entre ambos dirigentes, que tuvo lugar en las nuevas oficinas de Fernández en San Telmo, oficializó el acuerdo que ya caía de maduro desde el fin de semana pasado, pero que fue fruto de arduas negociaciones.



“Hace tiempo que una gran parte de nuestra sociedad espera que nos unamos para salir adelante. La construcción de una coalición electoral y de gobierno y un programa con bases y puntos acordados lo hará posible. El camino para ponernos de pie es entre todas y entre todos”, tuitearon al unísono Fernández y Massa, cuando la reunión aún no había terminado.



Luego, a la salida, el líder del FR aseguró que se acordaron”12 puntos para el gobierno después del 10 de diciembre” y señaló que las candidaturas se definirán por “consenso” o en las PASO.



“Queda hasta el 22 de junio la posibilidad de ir por consensos y a las primarias (por las candidaturas)”, afirmó Massa, y expresó que se estudiará “cuáles son las mejores fórmulas”.



“La reunión fue muy fructífera pudimos avanzar en el acuerdo del programa de 12 puntos para el gobierno después del 10 de diciembre”, sostuvo el tigrense en declaraciones a la prensa al salir del encuentro.



Además, explicó que “es una coalición de partidos, porque la idea es sumar, respetando la individualidad”.



El único eslabón del acuerdo que resta determinar es si Massa competirá con boleta propia en las PASO contra la fórmula Fernández-Fernández o si aceptará el ofrecimiento del kirchnerismo de encabezar la lista de diputados nacionales.



Para resolver esa incógnita y definir la estrategia más conveniente para encarar el proceso electoral se tomarán hasta el 22 de junio para negociar, momento en que vence el plazo para la inscripción de candidaturas.



La letra chica del acuerdo al que se comprometió el kirchnerismo con el tigrense comprende tres lugares para el Frente Renovador dentro de los primeros 15 candidatos en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y que en los distritos donde gobierna el massismo, Unidad Ciudadana y el PJ no presenten competencia interna.



Otro asunto que quedó inconcluso y que preocupa a Massa es Tigre, el municipio que lleva su marca y desde donde se catapultó a la política nacional.



Allí, el líder del Frente Renovador pretende imponer a su esposa, Malena Galmarini, como candidata a intendenta, pero el actual jefe comunal, Julio Zamora, no se quiere bajar del proyecto de reelección y reclama que, por lo menos, le dejen competir en las PASO.



La decisión de Massa de acoplar su estructura a la del peronismo K, del que se había escindido en 2013 para reinventarse como férreo opositor, fue consecuencia del desmoronamiento de Alternativa Federal, el espacio del PJ no kirchnerista que se diluyó por no poder administrar su interna.



El domingo pasado durante un cruce televisivo, Fernández había apurado a Massa a que se tomara un “café” con él para terminar de darle forma al acuerdo de unidad.



Antes de acudir a la cumbre en el búnker de campaña que el candidato presidencial tiene en México y Balcarce, tanto Fernández como Massa recibieron por separado al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien manifestó su apoyo a la flamante coalición electoral entre el peronismo kirchnerista y el Frente Renovador.