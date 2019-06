12/06/2019 - 19:37 | Zonales / San Isidro San Isidro: El Nido recorre jardines con su programa “Jugá sin Pantallas” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana sigue concientizando acerca del uso no adecuado de dispositivos tecnológicos en los niños. Especialistas visitaron el jardín “La casa de Platero” en Martínez.

Una gran cantidad de padres del jardín de infantes “La casa de Platero” de Martínez participó del taller “Jugá sin pantallas va a tu jardín”, impulsado por el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana “El Nido” del Municipio de San Isidro. El objetivo de este programa es concientizar a los padres acerca del uso no adecuado de las pantallas en los más chicos.



“El cerebro de los niños es un cerebro en desarrollo y hasta los seis años tiene el máximo potencial de crecimiento y plasticidad neuronal. Justamente, el efecto tóxico de las pantallas hace que el cerebro (en los niños menores de tres años) envejezca precozmente y mueran más de un millón de neuronas”, contextualizó la directora de El Nido, María José Fattore.



Y sumó: “Es una causa de concientización muy importante que debe involucrar a padres, familias y toda la sociedad para evitar problemas en el desarrollo de la niñez”.



Rosario Fernández, madre que participó de la charla, opinó: “Aprendí que la larga exposición a la pantalla no le hace bien al cerebro de los niños. Me llevo el compromiso de ahora en más regular en casa el uso de la tecnología”.



Otra madre, Silvana Cereto, agregó: “Fue una charla muy interesante, porque además de hablarnos sobre el efecto nocivo de las pantallas, nos dieron alternativas e ideas para cambiar ciertas dinámicas intrafamiliares”.



ACERCA DEL PROGRAMA JUGÁ SIN PANTALLAS

Televisores, computadoras, tablets y smartphones. Las pantallas cada vez son más protagonistas en la vida no sólo de los adultos sino también de los niños. Sin embargo, muy pocas personas conocen los riesgos que puede provocar el exceso del consumo digital, sobre todo en los más pequeños.



En ese sentido, el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana “El Nido” comenzó un ciclo de talleres para padres basado en su campaña #jugasinpantallas, una iniciativa que busca promover el juego y el diálogo de un adulto cara a cara con el niño, sin la interferencia de dispositivos tecnológicos.



“Comenzamos con este ciclo de charlas con la que fomentamos el juego de los adultos y niños, y difundimos el uso responsable y limitado de la tecnología con los chicos, principalmente en los primeros 6 años de vida”, explicó la directora del Centro, María José Fattore.



Y destacó: “Las pantallas interfieren en el desarrollo infantil, en la sociabilización, comunicación, aprendizaje y cuestiones de salud, como la obesidad, de los niños. Por eso, es importante capacitarse y formarse para tomar una conducta en familia con el objetivo de decidir y limitar el uso de las pantallas”.



Al “Nido” son derivados niños menores de 6 años, presuntamente con algún problema en su desarrollo. Entre los motivos más frecuentes de consulta se encuentran los retrasos del lenguaje y en la comunicación, dificultades en la atención y sociabilización, problemas de conducta y del sueño e hiperactividad. En un alto porcentaje los padres manifiestan el uso de dispositivos tecnológicos como TV, celulares, tablet y videos de diferentes redes sociales, como forma de entretenimiento lúdico de sus hijos. Volver